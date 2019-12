34 universités turques dans le classement mondial des universités

L’année dernière, Aujourd’hui la Turquie saluait la présence de 23 universités turques dans le prestigieux classement du Times. Cette année, ce même classement intègre neuf universités supplémentaires pour un total de 34 établissements.

Cette année, le classement répertoriait plus de 1400 universités réparties dans près de 92 pays.

Les premières places sont comme d’habitude majoritairement occupées par des établissements occidentaux. En effet, pas moins de 60 universités américaines, 28 établissements supérieurs du Royaume-Uni ou encore 23 d’Allemagne font partie des 200 meilleures universités de la liste, la première place étant occupée depuis maintenant quatre ans par l’université d’Oxford.

Les événements, conférences et interviews organisés par les universités turques et certaines de leurs nouvelles découvertes technologiques ont marqué l’actualité.

L’Université Çankaya d’Ankara et l’Université Sabancı d’Istanbul se situent dans la fourchette 401-500, tandis que les Universités Bilkent et Hacettepe d’Ankara et l’Université Koç d’Istanbul figurent dans la fourchette 501-600 au classement mondial.

Le Times Higher Education établit son classement selon plusieurs critères comme l’enseignement (l’environnement d’apprentissage), la recherche (volume, revenu et réputation), la perspective internationale (personnel, étudiants et recherche), les citations (influence de la recherche) ou encore le revenu industriel (transfert des connaissances). Il est ainsi l’un des classements les plus fiables disponibles et fait également partie des plus complets.

Victor Mottin