À quand la réouverture des écoles en Turquie ?

Le ministre turc de l’Éducation, Ziya Selçuk, a déclaré que les écoles ne pourront accueillir les élèves que quand les conditions sanitaires seront sûres pour tous.

Les écoles ne rouvriront que lorsque les conditions sanitaires seront sûres pour les 18 millions d’élèves environ que compte la Turquie. Il en sera de même pour la reprise des cours d’éducation physique. « Il n’y a qu’une seule réponse à la question de savoir quand les écoles seront rouvertes : elles seront rouvertes au moment le plus opportun et de la manière la plus sûre pour nos enfants, enseignants et familles. Les données scientifiques nous indiqueront cette date de réouverture et sa mise en œuvre », a déclaré la ministre de l’Éducation, Ziya Selçuk, sur Twitter le 12 mai.

La date où les écoles primaires et les lycées pourront rouvrir leurs portes sera donc fixée selon les recommandations du Conseil scientifique du coronavirus du ministère de la Santé, a précisé Ziya Selçuk.

Ce dernier a ajouté : « En tant que ministre de l’Éducation, je demande aux gens de ne pas considérer [le moment de] la réouverture des écoles comme une simple journée sur le calendrier », avant d’insister sur le fait que la réouverture des écoles qui concernera 18 millions d’élèves à un million de professeurs est « une question de santé publique » et que cela exige « d’agir conformément aux recommandations scientifiques »

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les autorités turques ont décidé la fermeture des écoles primaires et des lycées le 16 mars et ont lancé un programme d’enseignement à distance via la télévision et le numérique 12 jours après que le pays ait détecté son premier cas de Covid-19.

Quelles que soient les recommandations du Conseil scientifique du ministère de la Santé, les établissements scolaires resteront fermés jusqu’au 31 mai.