Allègement des mesures de confinement en Turquie

À partir du 11 mai, les mesures de confinement en Turquie seront assouplies, a annoncé le président Recep Tayyip Erdoğan à la suite d’une réunion de son cabinet qui s’est déroulée le 4 mai. Le retour à la vie « normale » se fera néanmoins par étape.

La restriction des voyages interurbains dans sept provinces sera levée, tandis que le confinement obligatoire imposé depuis le 21 mars et le 4 avril aux personnes de plus de 65 ans et aux jeunes de moins de 20 ans sera assoupli, ces derniers pouvant sortir une fois par semaine durant quatre heures.

Les personnes de plus de 65 ans seront autorisées à sortir une fois par semaine, le dimanche. Les jeunes de 14 ans et moins pourront sortir chaque mercredi, tandis que les 15-20 ans bénéficieront de cette mesure les vendredis.

À partir du 11 mai, les centres commerciaux et salons de coiffure rouvriront leurs portes si les conditions d’hygiène propices à la lutte contre le COVID-19 sont réunies. Ces conditions seront communiquées par le ministère de la Santé et comprendront le port d’un masque.

Quant aux universités, elles devraient être en mesure de suivre de nouveau leur calendrier académique à partir du 15 juin.

Les restrictions de voyage seront également levées pour sept villes, à l’exception d’Istanbul, d’Ankara et d’Izmir.

Malgré ces allègements, le président a prévenu que le gouvernement était prêt à mettre en place de nouvelles mesures plus sévères si le plan de normalisation n’était pas suivi.

Le 4 mai, le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca a déclaré que la Turquie avait enregistré 1 614 nouveaux cas de coronavirus au cours des 24 dernières heures, confirmant le ralentissement observé depuis plusieurs jours du nombre d’infections et de décès.

Selon le ministère, 127 659 personnes ont été infectées par le virus depuis le début de l’épidémie.