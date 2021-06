Anadolu Efes, Champion de l’Euroligue

Jouant la finale de la THY Euroligue pour la deuxième fois de son histoire, Anadolu Efes a remporté le championnat en battant la solide équipe espagnole de Barcelone 86-81 en finale. L’entraîneur-chef de l’équipe, Ergin Ataman, est entré dans l’histoire en tant que premier entraîneur turc à remporter l’Euroligue.

Partageant ses sentiments après le championnat de l’Euroligue, Ergin Ataman a déclaré : « Nous avons fait beaucoup d’erreurs, mais nous avons trouvé notre rythme. Shane Larkin est l’un de nos meilleurs joueurs. Il a été très bon avec Micic. Je pense que nous avons remporté deux championnats en un ; je dirai à Jordi qu’ils nous donneront deux coupes. »

Anadolu Efes, en battant Barcelone 86-81 lors de la finale de l’Euroligue à Cologne, en Allemagne, est devenu le plus grand joueur d’Europe et a remporté la coupe. Le basketteur serbe vedette d’Anadolu Efes, Vasilije Micic, qui a été sélectionné comme le joueur le plus précieux de la saison régulière de l’Euroligue, a également remporté le titre de joueur le plus précieux du Final-Four.

Vasilije Micic est devenu le meilleur buteur du match avec 25 points lors du match contre Barcelone et a joué un rôle considérable dans cette victoire.