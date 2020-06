Assouplissement des mesures de confinement en Turquie pour les mineurs et les aînés

La Turquie assouplira les mesures de confinement pour les personnes de plus de 65 ans et les moins de 18 ans, a déclaré le président Recep Tayyip Erdoğan le 9 juin.

Alors que nos ainés et enfants étaient appelés à rester chez eux depuis le 21 mars et le 4 mars respectivement, les personnes de plus de 65 ans pourront désormais sortir tous les jours de 10 h à 20 h, a annoncé le président turc lors d’un discours faisant suite à la réunion du Conseil des ministres. Il en est de même pour les jeunes de moins de 18 ans, à condition qu’ils soient accompagnés d’un de leurs parents.

Depuis le 11 mai, les personnes de plus de 65 ans étaient autorisées à sortir une fois par semaine, le dimanche. Les jeunes de 14 ans et moins pouvaient quant à eux sortir chaque mercredi, tandis que les 15-20 ans bénéficiaient de cette mesure les vendredis.

La Turquie a assoupli la plupart des restrictions introduites pour endiguer le virus — réouverture des restaurants, des mosquées, etc. —, mais le chef de l’État a néanmoins averti que les Turcs doivent continuer à porter des masques à l’extérieur et respecter les mesures de distanciation sociale.

« Nous devons nous habituer au fait que ce que nous appelons “la nouvelle normalité“ , durera encore un peu », a déclaré Recep Tayyip Erdoğan avant d’ajouter : « Nous devons continuer à respecter les principes d’hygiène, de distanciation sociale et d’usage de masque, jusqu’à ce que la Covid-19 soit totalement éliminée ».

Il n’en reste pas moins que le président a annoncé que les théâtres et cinémas rouvriront également leurs portes dès le 1er juillet, tandis que les restaurants et cafés pourront rester jusqu’à minuit au lieu de 22 h.

Par ailleurs, Recep Tayyip Erdoğan a déclaré que le gouvernement turc offrira des incitations pour stimuler l’emploi et aider l’industrie à maintenir une croissance orientée vers l’exportation et la production afin de relancer une économie affectée par la pandémie de coronavirus. Le président a affirmé : « Nous avons fixé comme objectif, un taux d’inflation de 8,5 % en 2020. Nous visons un taux de 6 % en 2021, et de moins de 5 % en 2022. »

Selon les données du ministère turc de la Santé, 172 114 personnes ont été infectées par le virus en Turquie, tandis que 4 729 morts ont été comptabilisés.