Le dessin de Plantu à la Une du Monde de ce jeudi 29 octobre

Toute l’équipe d’Aujourd’hui la Turquie condamne sans équivoque l’attaque lâche et barbare à Nice de ce jeudi 29 octobre. C’est avec horreur et consternation que nous avons pris connaissance de cette attaque qui intervient dans un contexte particulièrement tendu et qui a coûté la vie à trois personnes.

Dans ces circonstances tragiques, l’équipe du journal tient à présenter ses condoléances aux proches des victimes et à exprimer sa profonde solidarité avec la France de nouveau endeuillée.