Des bains antiques découverts dans le sud de Mersin

Des archéologues ont découvert d’anciens bains dans la ville antique d’Akkale, dans le sud de la province de Mersin. Les bains appartiennent à la période de l’Antiquité tardive, a déclaré Umut Aydınoğlu, un expert de l’Université de Mersin.

Les fouilles du site dans la province méridionale de Mersin sont en cours depuis trois ans.

« Akkale servait de caravansérail pour les marins avec ses logements, ses bains, ses citernes et ses entrepôts », a expliqué Umut Aydınoğlu aux médias turcs.

« Les marins s’approvisionnaient en eau douce dans des citernes d’une capacité de sept millions de litres. Nous estimons que le bain a été construit entre le IVe et le VIIe siècle apr. J.-C., et nous essayons de découvrir la connexion des bains avec la citerne et les autres structures à proximité. »

Ce n’est pas la première fois que la région de Mersin est sujette à des découvertes de ce type. Par exemple, en 2017, des chercheurs ont découvert 18 épaves de bateaux datant de l’époque romaine et byzantine.

Plus récemment, c’est la tombe d’Aratos de Soles, célèbre poète et précurseur de l’astronomie grec, qui a été découvert dans la province de Mersin.

Nul doute que de nombreux autres vestiges des civilisations passées restent encore à découvrir dans cette région de Turquie.

Victor Mottin