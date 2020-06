Biennale d’Istanbul : Huit films d’artistes diffusés en ligne en juin

Depuis le 4 avril, en collaboration avec les artistes ayant participé aux éditions précédentes de la Biennale d’Istanbul, cette dernière rend accessibles en ligne deux films d’artistes tous les vendredis afin de célébrer l’art sous toutes ses formes.

Pas moins d’une trentaine de films sont ainsi temporairement accessibles à tous sur le site internet de la Biennale d’Istanbul ainsi que sur le compte Vimeo d’İKSV.

Les films diffusés en juin :

5 juin :

A bathroom of one’s own, Zeyno Pekünlü, 14e Biennale d’Istanbul

Angels of Hell, Halil Altındere, 5e, 9e et 13e Biennales d’Istanbul

12 juin :

Something Old, Something New, Song Ming-Ang, 14e Biennale d’Istanbul

Winter Which Was Not There, Vajiko Chachkhiani, 15e Biennale d’Istanbul

19 juin :

A Love Story, Amar Kanwar, 13e Biennale d’Istanbul

The Fall of Artists’ Republic, Pelin Tan & Anton Vidokle, 14e Biennale d’Istanbul

26 juin :

Monochrome, Ozan Atalan, 16e Biennale d’Istanbul

Alpi, Armin Linke, 16e Biennale d’Istanbul