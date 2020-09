Chanel crée une nouvelle ligne de maquillage pour homme

Si nous demandons aux gens quelle est la routine préférée et indispensable des femmes dans la vie quotidienne, la réponse sera le maquillage et les soins de la peau. Pour certaines, c’est très important, nécessaire dans les affaires professionnelles ; pour d’autres, c’est juste qu’elles aiment se maquiller. En conséquence, le maquillage est associé aux femmes ; les hommes ne s’en soucieraient tout simplement pas. En réalité, les hommes en Extrême-Orient, en particulier en Corée du Sud, se maquillent depuis longtemps.

Les hommes préfèrent les produits qui lissent le visage et donnent un aspect porcelaine à leur peau, comme le correcteur et le fond de teint sous les yeux. En fait, la principale raison qui explique l’utilisation du maquillage était les problèmes de peau, donc les hommes n’en avaient pas vraiment besoin. Ceci est bien sûr dû à la structure cutanée différente des hommes et des femmes. Les résultats de nombreuses études montrent que les paramètres cutanés tels que l’hydratation, la perte d’eau transépidermique, le sébum, la pigmentation et l’épaisseur sont généralement plus élevés chez l’homme, tandis que le pH cutané est plus élevé chez les femmes. Cette différence est due aux biologies humaines telles que le statut hormonal.

Ces différences dans la structure de la peau entraînent des problèmes et des besoins différents. Alors que les femmes demandent des soins multiples et sur une plus longue période, les hommes préfèrent opter pour la facilité à cet égard. Considérant qu’ils ne font que commencer à prendre soin de leur peau, ils utilisent peu d’articles. Pour cette raison, des produits plus simples et plus pratiques sont fabriqués pour les hommes. Pour ces derniers, ces produits étaient au début principalement destinés aux soins de la peau. Cependant, aujourd’hui, les produits de maquillage pour homme font leur apparition notamment avec « Boy » de Chanel. L’entreprise française explique à cet égard que « La beauté n’est pas une sorte d’histoire. C’est une question de style. »

Il existe maintenant des produits faciles à utiliser : hydratants pour les lèvres, nettoyants pour les sourcils, des fonds de teint très fins et du vernis à ongles. Pour ces produits, il faut accepter de dépenser entre 38 € et 65 €.

Nous espérons voir une peau plus propre et soignée, des visages que tout le monde aime et valorise !

Meliha Serbes