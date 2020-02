Charles Fries nommé secrétaire général adjoint pour la PSDC

Ambassadeur de France en Turquie depuis août 2015, M. Charles Fries a été nommé le 17 février secrétaire général adjoint pour la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) au service diplomatique européen.

Né en 1962, Charles Fries est diplômé de Science Po Paris, de l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne, mais aussi de l’ENA, promotion « Liberté, Égalité, Fraternité ». En 1989, il entre à la direction des affaires économiques et financières au ministère des Affaires étrangères.

Diplomate de carrière, Charles Fries a été ambassadeur à Prague (2006-2009) et au Maroc (2012-2015) avant de prendre ses fonctions en Turquie.

La PSDC a pour mission d’établir l’architecture des structures politiques et militaires de l’Union européenne (UE), mais définit également le cadre des missions et opérations militaires et civiles à l’étranger. La stratégie de la PSDC est fixée par la stratégie globale de l’UE de 2016.

L’équipe d’Aujourd’hui la Turquie le félicite pour sa nomination et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Photos : Aramis Kalay