Comment s’habille le coronavirus ?

Je ne veux pas parler de la pandémie dans l’article de ce mois-ci, mais elle a provoqué de grands bouleversements dans nos vies. Le monde entier a été touché à des degrés différents. Nos habitudes ont commencé à changer. Il y a eu des changements dans différents domaines tels que la vie professionnelle, l’éducation, le shopping, le tourisme. J’espère que vous êtes peu touché par cette situation.

Comme je l’ai mentionné dans mes articles précédents, des défilés de mode ont eu lieu en ligne et certaines marques ont même présenté leurs collections avec des supports originaux tels que des marionnettes. Le créateur turc Bora Aksu, qui a participé à la Fashion Week de Londres, a déclaré qu’il était très affecté par la pandémie et que cela se reflétait dans sa collection. Le célèbre styliste avait préparé une collection en blanc influencée par la grippe espagnole et la Première Guerre mondiale, et il rendait hommage au travail des infirmiers et des ambulanciers durant cette période. De nombreux artistes reflètent la période actuelle dans leurs œuvres. En fait, cela a toujours été le cas. Peintres, sculpteurs et écrivains sont les historiens qui décrivent le mieux leurs périodes.

La Mercedes-Benz Fashion Week s’est tenue à Istanbul à la fin du mois de septembre. Bien entendu, ces défilés de mode étaient également diffusés en ligne. Ainsi, tout le monde pouvait les suivre. Auparavant, c’était des gens de l’industrie de la mode, tels que des chroniqueurs de mode célèbres, des stylistes et des mannequins, qui participaient aux défilés. Nous ne pouvions qu’assister à des parties rediffusées de ces derniers. Depuis la pandémie, tout le monde peut désormais suivre l’intégralité des défilés en ligne. C’est un effet positif de la pandémie. Cela nous a notamment permis de découvrir les dernières tendances sur les gens qui se promènent dans les rues de Nişantaşı, de Bebek et de Bağdat. À notre grand bonheur, il y a beaucoup d’adeptes de la mode.







En parlant de mode, j’aimerais vous proposer une sérié de Netflix : « Emily in Paris ». Paris, la capitale de la mode. Cette série porte donc sur les univers de la mode française et américaine. Bien sûr, Emily attire l’attention grâce aux vêtements et accessoires qu’elle porte dans chaque épisode. J’ai examiné tous les vêtements de la série qui compte dix épisodes qui affichent les tendances de la mode avec Jean Paul Gaultier, Christian Dior, Moschino, Fendi, Staud, Christian Louboutin, MSGM, Chiara Ferragni, Aigle Journe, Céline, Claudie Pierlot, Alexandre Vauthier, Philosophie, Chanel, DSQUARED2, DvF, Stuart Weitzman, Aalto, Marc Jacobs. La série dévoile les pièces vedettes de cette saison. Bien que Emily soit l’héroïne de cette série, c’est Paris qui brille, reste noble et belle. La série nous fait vivre Paris et ses lieux les plus emblématiques tels que Montmartre, le Sacré-Cœur, le Café de Flore, le Panthéon et l’Opéra Garnier. Bref, la série est aussi un bon moyen de promouvoir Paris ; car elle l’a mise parfaitement en valeur. Je n’ai pas encore d’informations pour la prochaine saison, mais je l’attends avec impatience.

Meliha Serbes