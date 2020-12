La salle Silüetet le Lycée Saint Benoîtprésentent

Concert du Nouvel An, « Kerem Görsev Trio«

Dans le cadre d’une série de concerts en ligne, le Lycée Saint Benoît accueillera Kerem Görsev Trio pour un Nouvel an mélodieux et musical. Lors du concert, diffusé en ligne le 1er Janvier 2021 à 15h00 et accessible du 1er janvier au 7 janvier 2021, un répertoire de compositions de Kerem Görsev, issues de ses différents albums incluant son dernier album »Perfect Balance » sera interprété par Kerem Görsev au piano, Volkan Hürsever à la contrebasse et Ferit Odman à la batterie.

Le concert est ouvert au public, sur réservation.

Pour visionner le concert, merci de faire une réservation sur le site www.siluetsb.com

La Salle Siluet du Lycée Saint Benoît qui a accueilli de nombreux concerts, pièces de théâtre et festivals, poursuit sa programmation, durant la pandémie, par des activités culturelles en ligne.

La nouvelle année s’ouvre nouvelle année par cet excellent concert de Kerem Görsev Trio, constitué des artistes les plus renommés du jazz en Turquie. Ce concert sera accessible à partir le 1er Janvier 2021, 15h00 et jusqu’au 10 Janvier 2021, 00h.00

Kerem Görsev

Né à Istanbul en 1961, Kerem Görsev commence sa formation musicale en 1967 au Conservatoire d’Istanbul et poursuit sa formation au Conservatoire National d’Etat à partir de 1972. C’est alors que naît sa passion pour le jazz. Invité de scènes reconnues, il se produit également dans des clubs de jazz, en compagnie de musiciens célèbres : Ed Howard, Rabin Kenyata, Doris Troy, Vinnie Night, LaVerne Butler, Allan Harris, Clifford Jarvis et Harvey Thompson, jusqu’à l’apparition de son premier album ‘Hands and Lips » en 1994. Au cours de sa carrière de plus de 30 années, il a publié 19 albums qui ont remporté de grands succès. Son album intitulé »Therapy » publié en 2010 a été élu candidat pour la nomination des prix Grammy en 2011, dans la catégorie de Grands orchestres de jazz. Kerem Görsev propose ses créations sous 3 formes: Trio, quatuor et symphonique. Ce sont des différents formats de musique de jazz acoustique. De ses compositions pour le Trio aux arrangements pour l’orchestre philharmonique, il interprète un répertoire composé principalement de ses propres compositions.



Volkan Hürsever

Il est né en 1969, à Istanbul. En 1995, il a été diplômé de la section contrebasse du Conservatoire de l’Université Mimar Sinan à Istanbul. Après la naissance de sa passion pour le jazz, il a pris des cours de Neşet Ruacan. Il a joué dans »İstanbul Jazz Collective » crée par le saxophoniste et compositeur Ricky Ford et a participé à la tournée européenne « Birds of a Feather« . Pendant une période, il a enseigné à l’Université de Bilgi, à Istanbul. Son premier album studio »Hediye » a été diffusé en Octobre 2009.

Ferit Odman

Odman a débuté sa carrière professionnelle en 2000, lorsqu’il avait 18 ans. Il a passé deux années à New York où il a fait sa maîtrise. Il a travaillé ensemble avec des artistes renommés comme Brian Lynch, Vincent Herring, Peter Washington, Benny Golson, Jacky Terrasson, Mike Moreno, Sean Jones, Ernie Watts, Stefano di Battista, Bertha Hope, Jim Rotondi, Alan Broadbent, Alex Sipiagin et David Berkman. Ferit Odman qui, après son retour à İstanbul s’est produit sur les scènes de jazz en Turquie avec Kerem Görsev et TRT Big Band, a participé également à plusieurs festivals internationaux.

Le Lycée Saint Benoît et la Salle Silüet



Depuis sa fondation, le Lycée Saint Benoît a toujours accordé de l’importance à l’art. La Salle Silüet du Lycée Saint Benoît a accueilli jusqu’à présent de nombreux concerts reconnus animés par de divers artistes tels que Mercan Dede, Kerem Görsev, İdil Biret, Canan Anderson, Aşkın Arsunan, Jehan Barbur, FisFüz, Jef Giansily, Tuna Kiremitçi, Ayhan Sicimoğlu, Erkan Oğur İsmail Hakkı Demircioğlu, Borusan Quartet, Nubass, la conférence de presse de la 15ème biennale d’İstanbul de IKSV, le concert de »Purple is the colour » dans le cadre du 27ème festival de Jazz réalisé par Akbank et les ateliers de jazz dans le cadre de l’activité »La musique jazz aux lycées ». La Salle Silüet continuera à accueillir chaque année, des artistes renommés de Turquie et des activités internationales.



Le Lycée Saint Benoît

Depuis 1783, le lycée Saint Benoît développe un Projet éducatif vivant et pertinent autour de valeurs humaines fortes.

Depuis 238 ans, reconnu et identifié comme un établissement scolaire de qualité, il est au service de la Jeunesse turque .

Pour permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, le lycée développe une pédagogie centrée sur l’élève dans laquelle l’élève est « au cœur du Projet ».

Cultiver la réussite humaine et professionnelle sous toutes ses dimensions est un des objectifs majeurs du Projet d’établissement