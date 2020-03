Concert théâtralisé au lycée Saint-Michel : « L’Amour… Toujours l’Amour »

Le 17 mars, à 19 h, ne manquez pas « L’Amour… Toujours l’Amour » au lycée Saint-Michel à Istanbul ; un évènement où les artistes de la compagnie du Champ de Lunes revisiteront les plus belles chansons du cinéma français.

Voilà près de 100 ans que le cinéma s’allie à l’art de la chanson pour décliner l’Amour dans tous ses états.

Sur scène, les trois musiciens se laissent guider par les scènes cinématographiques que déverse un écran de télévision.

Au fil des chansons, tirées des films évoqués, défilent les différents visages de l’Amour et ses itinéraires, de l’attente du prince charmant jusqu’aux innombrables chagrins qu’il peut procurer en passant par les stades de la séduction, de la passion, du bonheur et du doute.

Anne Naudin, Chant-Comédie-Claquettes

Bercée depuis son plus jeune âge par la comédie musicale, Anne décide de ne pas dissocier l’art de la comédie du chant et de la danse. Après un cursus soutenu dans ces trois disciplines, un travail d’enseignement et une expérience professionnelle auprès de compagnies parisiennes elle monte la Cie Champ de Lunes où elle crée des spectacles qui allient toujours poésie et bonne humeur.

Son originalité, la pratique des claquettes qu’elle utilise autant comme technique de danse que comme instrument percussif à part entière.

François Naudin, Guitare

C’est par l’éclectisme que se définit le mieux le parcours de François Naudin. Bassiste, guitariste et oudiste dans des formations très diverses, passant allègrement du jazz aux musiques orientales ou aux musiques actuelles, des répertoires dans lesquels il a une solide expérience qu’il partage par le biais de l’enseignement.

Sociétaire de la S.A.C.E.M en tant que compositeur/interprète.

À l’occasion de sa rencontre avec Anne, il découvre la comédie et le chant.

Bruno Guinet, Contrebasse

Étudie la trompette dès l’âge de 7 ans, puis la guitare. Élève au CIM de Paris, il se perfectionne dans différents stages de Jazz avec John Abercrombie, Dave Holland… Il obtient une licence de Musicologie à l’Université de Poitiers ainsi que le DUMI.

Il étudie la Contrebasse aux conservatoires de Niort, Nantes et entre en D.E.M au Mans.

Curieux de tout, il multiplie les expériences musicales auprès de groupes issus d’univers divers et variés.