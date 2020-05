Coronavirus : une baisse record de l’affluence dans les musées au profit des visites en ligne

La fermeture des portes et l’inactivité des musées se font ressentir avec l’enregistrement de près de 6 millions de visiteurs en ligne en période de confinement. En 2019, les musées de Turquie avaient accueilli 35 millions de visiteurs.

Dans un message adressé le 18 mai, à l’occasion de la Journée internationale des musées, le ministre de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, a tenu à rappeler l’importance de la culture pour chacun d’entre nous.

« La culture vous attend en ligne partout et en tout temps si vous voulez y accéder », a-t-il affirmé tout en encourageant les citoyens à exploiter les plateformes de visites en ligne. Le ministre a par ailleurs ajouté que la Turquie poursuit ses « efforts pour dévoiler la face cachée de l’iceberg » alors qu’environ 800,000 visites virtuelles ont été enregistrées pendant le confinement national dans les musées abritant des millions d’œuvres rarissimes sur sanalmuze.gov.tr

Ce même jour, le musée Arter à Istanbul a inauguré une nouvelle exposition en ligne, intitulée « Altan Gürman : un pionnier de l’art contemporain en Turquie » et qui présente plus de 160 œuvres de sa collection. Cette exposition est dédiée aux productions internationales d’arts depuis les années 1960. Elle est organisée en collaboration avec Google Art & Culture qui propose, en ce moment même, des visites de plus de 2 000 institutions multiculturelles dans près de 80 pays. Cette exposition en ligne de la collection Arter est accessible aux internautes du monde entier.

Nada Abou el amaim