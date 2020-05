Covid-19 : La présidente de la Commission européenne salue la solidarité d’Ankara

Le 5 mai, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a remercié la Turquie pour sa participation et sa contribution au Coronavirus Global Response, un « téléthon international » d’appel aux dons organisé par la Commission européenne dont l’objectif est de réunir des fonds pour permettre la mise au point et le déploiement universel d’outils de diagnostic, de traitement et de vaccins contre le coronavirus.

Sur Twitter, Ursula von der Leyen a remercié tous les dirigeants des pays qui ont décidé de prendre part à cette initiative. Parmi eux, le président Recep Tayyip Erdoğan. Partageant le tweet du chef de l’État turc concernant la participation de la Turquie, la présidente de la Commission européenne a déclaré : « Merci pour votre soutien ! »

Le 4 mai, dans un message vidéo diffusé à l’occasion de l’ouverture de la conférence internationale d’appel aux dons, Recep Tayyip Erdoğan a souligné l’importance de l’accessibilité à un vaccin pour tous : « Le vaccin contre le Covid-19 doit être un bien commun à toute l’humanité. Le principe de la garantie d’accès au niveau mondial doit être scrupuleusement appliqué pour le vaccin qui sera produit ». Ce dernier a ajouté : « Le virus nous a rappelé que même si nos langues et nos religions sont différentes, nous partageons un destin commun », avant de rappeler : « C’est dans cet esprit que nous avons octroyé un soutien en matériel médical à 57 pays ».

Alors que le montant de l’aide octroyée par la Turquie sera annoncé au plus tard le 23 mai, l’Union européenne a déjà contribué à hauteur d’un milliard d’euros, tandis que la France a promis une contribution de 500 millions d’euros et l’Allemagne de 525 millions d’euros. La Chine a également offert 50 millions de dollars, le Japon 830 millions et le Canada 600 millions.

À l’heure actuelle, 7,4 milliards d’euros ont déjà été levés.