Covid-19: un impact plus important sur les femmes turques

Selon une enquête menée par Ipsos, l’impact négatif de la crise sanitaire sur les femmes est plus important que pour les hommes en Turquie. Les résultats de cette enquête révèlent que les incertitudes quant à la fin de l’épidémie, l’isolement et la crise économique qui approche causent une hausse d’anxiété parmi les participants.

Un impact asymétrique

66 % des femmes estimant se sentir fatiguées en raison de l’épidémie, alors que ce taux est de 47 % pour les hommes, cette enquête illustre que l’impact de la pandémie sur les femmes et les hommes en Turquie est asymétrique. De surcroît, la moitié des femmes participant à l’enquête estiment avoir été affectées négativement par la pandémie, tandis que ce chiffre s’élève à un tiers parmi les hommes.

Soulignant que la majorité des participants pense que la crise sanitaire va durer jusqu’à l’hiver, l’étude d’Ipsos souligne que le prolongement de l’épidémie, qui a causé la mort de 5 458 personnes en Turquie, risque d’augmenter l’incidence de troubles mentaux.

Confinées chez elles, environ de 70 % des femmes pensent que leur charge de travail a augmenté pendant la crise sanitaire, un avis partagé par quatre hommes sur dix. Inversement, si la moitié des hommes estiment que leur charge de travail a augmenté, seulement une femme sur dix soutient cette idée. Il en résulte que les femmes estiment être plus négativement affectées par le confinement que les hommes.

Les résultats de l’enquête Ipsos vont dans le sens de nombreuses études effectuées à travers le monde qui soutiennent que le poids de la pandémie pèse plus lourdement sur les épaules des femmes, souvent chargées de s’occuper des enfants. Par exemple, une enquête menée en Finlande, un pays souvent considéré comme étant « égalitaire », démontre que les femmes consacrent jusqu’à 2,5 fois plus de temps aux tâches domestiques régulières et 2 fois plus de temps aux soins des enfants. À ce sujet, le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) affirme que « les pandémies aggravent les inégalités existantes pour les femmes et les filles ».

Une crise bien gérée par la Turquie

Interrogeant les participants sur la gestion de la crise sanitaire par leur pays, l’enquête d’Ipsos illustre que les pays qui ont le mieux géré la situation selon l’opinion publique sont la Turquie avec un taux d’approbation de 39 % et la Corée du Sud avec un taux de 37 %.

Natasha Voase