Duran Doğan Ambalaj : des visières de protection pour combattre le coronavirus

Duran Doğan Ambalaj est une entreprise d’export turque qui produit des emballages pour les marques les plus connues au monde. Avec la crise sanitaire actuelle, l’organisation a eu l’idée de créer un tout nouveau type de ligne : des visières de protection. Cette entreprise familiale depuis quatre générations tire son succès en se réinventant en permanence. Avec ces visières, ils espèrent gagner le marché européen et pourquoi pas, mondial.

Duran Doğan Ambalaj assiste les entreprises dans le design et la conception des packagings de leurs produits. Ils sont cotés à la bourse d’Istanbul. La société a fait un partenariat avec le groupe français LGR Emballages en 2013.

Le portefeuille de clients de Duran Doğan Ambalaj comprend des entreprises mondiales de premier plan qui ont les attentes les plus élevées en matière de qualité pour leurs emballages.

Leur force réside dans leur capacité à innover avec les équipements les plus sophistiqués et à la pointe de la technologie.

Ils ont notamment eu de nombreux prix dont le Prix Spiripack Argent 2019 à VS Pack Cognac France pour l’une des nouvelles technologies qu’ils ont développées. Leurs packagings sont des étuis en carton compact ou ondulé, ainsi que des coffrets en carton épais et papiers de création. De très bonnes qualités, ils sont principalement vendus à des marques premium.

Cette fois-ci, ils ont décidé de créer une ligne de visière faite entièrement en carton, du pliage à la conception. Une nouvelle création qui représente avec brio le savoir-faire de l’entreprise mêlé à leur créativité innovante : la visière a une double couche de carton et une vitre en plastique ultra clair pour voir correctement.

D’après Nancy Teminyan, directrice export, cela leur permet de produire en quantité conséquente à coûts réduits, ce qui les rend abordables au grand public. De plus, ils sont équipés d’une étiquette imprimée sur le carton, ce qui permet à chacun de les personnaliser. Ils sont utilisables pendant huit heures, cinq fois au total en toute sureté. La vitre est nettoyable au savon.

D’après Elmas Aksu Karayel, responsable des marchés francophones, Duran Dogan Ambalaj a déjà produit et donné 120 000 visières aux hôpitaux, aux municipalités et aux mairies dans les quatre coins de la Turquie ainsi qu’à leurs clients nationaux et internationaux. Geste de solidarité qui a été vivement salué par tous.

Anaëlle Barthel