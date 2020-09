En route pour la 57e édition du Festival international du film d’Antalya

Les « Oranges d’Or » seront bien décernées cette année malgré la pandémie de la Covid-19. Pour preuve, la liste des films et les membres du jury de la 57e édition du Festival international du film d’Antalya ont été dévoilés le 21 septembre. Ce festival qui a lieu chaque année depuis 1964 se tiendra du 3 au 10 octobre prochain dans la ville balnéaire éponyme avec le soutien du ministère turc de la Culture et du Tourisme.

Les derniers films de l’année écoulée, dont la plupart ont été présentés en avant-première mondiale au Festival du film de Venise, seront projetés pour la première fois en Turquie à cette occasion. Dix films provenant du monde entier, de la Palestine à la France en passant par la Finlande et l’Iran, concourront dans les catégories du « meilleur film » et du « meilleur réalisateur » pour un prix de 120 000 livres turques (environ 13 350 euros). En outre, les lauréats des prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice se verront décerner les fameuses « Oranges d’Or ».

Parmi les films très attendus cette années, nous pouvons citer Un Triomphe d’Emmanuel Courcol, Preparations to Be Together For an Unknown Period of Time de Lili Horvát, Ladies of Steel de Pamela Tola et Yalda, la nuit du pardon de Massoud Bakhshi. Seront également présentés 200 Meters d’Ameen Nayfeh, Nowhere Special d’Uberto Pasolini, Lacci de Daniele Luchetti, Listen d’Ana Rocha de Sousa, Gaza mon amour d’Arab et Tarzan Nasser, et finalement Quo Vadis, Aida? de Jasmila Zbanic.

Les dix longs-métrages seront jugés par le scénariste et réalisateur turc Emin Alper, la productrice roumaine Ada Solomon, le directeur artistique du Festival de Cinéma Européen des Arcs Frédéric Boyer, l’actrice et réalisatrice iranienne Niki Karimi, mais aussi par la cinéaste brésilienne Sandra Kogut.

Les lauréats de ce festival incontournable en Turquie seront annoncés le 10 octobre prochain lors de la cérémonie de remise des prix.