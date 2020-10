Festival de Fès de la Culture Soufie – Édition exceptionnelle 2020

En raison de la pandémie de la Covid-19, l’édition 2020 du Festival de Fès de la culture soufie se déroulera intégralement en ligne du 17 au 26 octobre. Le thème de cette treizième édition sera « L’art de la transmission ».

« L’art de la transmission »

L’art de la transmission sera au cœur de la programmation de la treizième édition du festival de Fès de la culture soufie.

Le soufisme est par tradition la voie de la transmission, celle du maître au disciple, des valeurs morales et du secret spirituel (sirr), permit par une chaîne de transmission initiatique (silsila) remontant au Prophète de l’islam.

Ainsi le festival déclinera l’art de la transmission sous toutes ses formes :

transmission de maîtres à disciples et transmission par les grands maîtres du soufisme.

modes de transmission : de la tradition orale aux nouvelles technologies.

transmissions entre générations, à la jeunesse.

transmission par les femmes.

transmission par la nature et l’écologie spirituelle.

transmission entre les différentes cultures et spiritualités.

transmission au singulier et au pluriel, de l’initiation de l’individu aux valeurs partagées par tous comme modèles de développement.

Un thème particulièrement pertinent à l’heure de cette crise sanitaire majeure que nous traversons depuis le début du printemps 2020. Quelles valeurs, quelle éthique et quelle sagesse l’héritage culturel, philosophique et spirituel du soufisme peut-il nous offrir comme legs vivant pour les générations futures ?

La nouveauté 2020 : Un festival en ligne

En 2019, le festival avait réuni des milliers de spectateurs. En octobre prochain, le déroulement du festival se conformera aux possibilités et aux contraintes liées à la crise sanitaire que le monde traverse.

Pour cela, le festival se déroule cette année en ligne, tout en restant au service de valeurs essentielles d’art, de culture et de sagesse.

Une plateforme intitulée « Sufi Heritage » va être mise en place conjointement au festival, constituant le socle d’avenir pour de nombreuses activités au service de ce patrimoine spirituel.

Le festival part sur les routes soufies à la rencontre de celles et ceux qui transmettent et gardent vivante cette culture, son patrimoine et ses valeurs. De Fès à Tivaouane au Sénégal, de Grenade à Ajmer en Inde, en passant par Marrakech ou Bejaâd, nous serons accueillis dans les centres spirituels historiques.

Expositions, tables rondes, cafés littéraires, cérémonies soufies, masterclass et activités seront au programme, avec la mobilisation exceptionnelle de plus d’une soixantaine d’intervenants – chercheurs, spécialistes, écrivains, comédiens, plasticiens, musiciens, guides spirituels.

Pour en savoir plus sur le programme : www.festivalculturesoufie.com