France : Test PCR obligatoire pour les passagers en provenance de Turquie

Le 24 juillet, lors d’un déplacement à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, le Premier ministre français Jean Castex a annoncé le renforcement du dispositif de dépistage du coronavirus dans les aéroports, avec des tests obligatoires au plus tard le 1er août pour les voyageurs provenant de 16 pays.

Dans le cadre de la stratégie sanitaire de lutte contre la Covid-19, la France a établi une liste de 16 pays où, selon les autorités, « le virus circule très fortement » et « dont il ne sera plus possible de venir sans la preuve d’un test PCR négatif avant l’embarquement ou à l’arrivée ». Parmi ces pays, on retrouve la Turquie.

En plus de la Turquie, les 15 pays concernés actuellement par cette mesure sont : l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Bahreïn, le Brésil, les Émirats arabes unis, les États-Unis, l’Inde, Israël, le Koweït, Madagascar, Oman, le Panama, le Pérou, le Qatar et la Serbie.

Excepté pour les passagers en provenance des Émirats arabes unis, des États-Unis, du Bahrein et du Panama — qui sont soumis à des conditions particulières —, tout passager provenant des 12 autres pays devront se soumettre à un test PCR à l’arrivée en France afin d’attester « qu’ils ne sont pas porteurs du virus », a annoncé Jean Castex. Le test devra être effectué dès la sortie de l’avion, précisent les autorités françaises, tandis qu’un laboratoire recontactera les personnes concernées pour leur transmettre les résultats. Les cas positifs seront placés en quatorzaine.

Cette mesure « était indispensable compte tenu de la reprise de la circulation virale dans notre pays », a souligné le Premier ministre, répondant ainsi aux critiques de plusieurs médecins et responsables politiques français qui dénonçaient la légèreté des contrôles aux frontières alors que, depuis trois semaines, la France enregistre une augmentation du nombre de cas positifs.

Le test PCR est un test « virologique » en transnasal qui permet de diagnostiquer une infection à la Covid-19 en recueillant avec des écouvillons des cellules se trouvant dans les muqueuses de l’arbre respiratoire, soit dans la partie supérieure du pharynx. Ces tests PCR permettent de savoir si un individu est infecté par le SARS-CoV-2 au moment où on les réalise.

Sachez néanmoins que cette mesure ne concerne que « des citoyens français qui résident dans ces pays, ou des citoyens de ces pays qui disposent d’une résidence stable en France », a précisé le Premier ministre. En effet, la frontière restant fermée avec ces pays, l’entrée sur le territoire n’est autorisée que dans des situations dérogatoires spécifiques et est exclue pour les touristes et les ressortissants étrangers de ces 16 pays.