Gökhan Gülbeyaz: “Comme le Reaganisme, il y a maintenant le Trumpisme.”

Gökhan Gülbeyaz est l’auteur en 2017 d’un livre intitulé “An Election at the Crossroads: TRUMP vs CLINTON”, dans lequel il se livre à une analyse précise des facteurs expliquant les résultats de l’élection présidentielle américaine de 2016. Nous revenons avec lui sur les récentes élections de 2020.

Dans votre précédent livre, vous décriviez l’élection de 2016 “comme l’une des élections les plus controversées de l’histoire des États-Unis” et vous décortiquiez les stratégies de campagnes des deux candidats : Hillary Clinton et Donald Trump. Comment décririez-vous l’élection de 2020 et quelles ont été les différences avec les campagnes présidentielles de 2016 ?

En raison des restrictions de pandémie et de la peur de la Covid, les électeurs n’ont peut-être pas pu assister autant qu’en 2016 aux événements de campagne. Cependant, ils se sentaient plus enthousiastes à l’idée de voter et craignaient de voir ce que la défaite de leur candidat signifierait pour leur pays. La plupart des électeurs ont estimé que les enjeux étaient plus importants que lors des précédentes élections présidentielles. Près de 70% des électeurs inscrits ont déclaré qu’ils étaient «plus enthousiastes que d’habitude». C’était nettement plus que les 50% d’enthousiastes de 2016. Cela prouve la polarisation intense de la société américaine. Ce phénomène est généré par Donald Trump et sa rhétorique nationaliste d’extrême droite plus dure, qui qualifie les démocrates de socialistes de gauche radicale.

Le taux de participation était d’environ 66% cette année et de 55% en 2016. Biden a remporté 81 283 098 voix, soit 51,3% des suffrages exprimés. Il est le premier candidat à la présidentielle américaine à avoir remporté plus de 80 millions de voix. Trump remporte 74222958 votes, soit 46,8% des suffrages exprimés. C’est plus de votes qu’aucun autre candidat à la présidentielle n’a jamais remporté, à l’exception de Biden. Près de 160 millions d’Américains ont voté en 2020: c’est le taux de participation le plus élevé de l’histoire des États-Unis et la première fois que plus de 140 millions de personnes ont voté. Le taux de participation électorale en 2020 était le plus élevé en 120 ans, mesuré en pourcentage de la population éligible au vote: 66,7%. C’était aussi l’une des élections les plus controversées aux États-Unis.

En termes d’enthousiasme, les démocrates avaient un net avantage sur les républicains, avec 75% et 66%, respectivement, impatients d’élire un président démocrate après 4 ans alors que les républicains étaient eux satisfaits qu’un des leurs soit à la Maison Blanche. Cet écart de neuf points contrastait avec un quasi-égalité en 2016 et des avantages républicains en 2012 et 2000. Cela signifie un plongeon régulier de l’enthousiasme des électeurs républicains à l’élection.

Après 4 ans d’une présidence controversée, Donald Trump a obtenu 9 millions de voix de plus qu’en 2016. Comment l’expliquez-vous ?

Trump a eu environ 11 millions de votes de plus qu’en 2016, tandis que Biden a reçu 15 millions de votes de plus que Hillary en 2016. Le taux de participation est passé de 55% à 66% en 2016. Cela signifie environ 26 millions de nouveaux électeurs pour Trump et Biden mais Biden a fini par remporter le vote populaire par 7 millions de voix.

Trump a tiré plus de votes de l’Amérique rurale cette fois, qui constitue toujours une base de l’électorat républicain. Par conséquent, cela ne change rien aux résultats dans ces États conservateurs, qu’il bat grâce à seulement 1 vote ou 1 million de voix du fait du système «winner-takes-it-all» (le gagnant remporte la mise). Cependant, les électeurs ruraux qui ne se sont probablement pas présentés auparavant ont voté pour Trump cette fois. Trump a en fait élargi sa propre base et obtenu de nouveaux votes de l’Amérique conservatrice. Cela signifie que sa rhétorique d’extrême droite dure a résonné avec les électeurs ruraux et conservateurs. Il n’a pas essayé d’élargir sa base au-delà de sa base traditionnelle en attirant plus d’électeurs indépendants et démocratiques et en élargissant sa coalition, mais a essayé de faire appel au même électorat, aux hommes blancs non universitaires, plus sensible au discours divisionniste et aux invectives parfois à caractère raciste. Il a également amélioré sa part dans les comtés dominés par les Hispaniques, en particulier dans les États du Texas et de Floride, malgré sa forte rhétorique anti-immigration. Il a obtenu 200 000 voix de plus en Floride qu’en 2016. Il a comparé le Parti démocrate et Biden aux socialistes, ce qui a résonné chez les Cubano-Américains de l’État de Floride, qui ont quitté Cuba en raison d’un régime communiste autoritaire.

Vous avez consacré le chapitre 8 de votre livre aux compétences commerciales de Trump. Vous analysiez les techniques de négociations de Trump en tant qu’homme d’affaires, pour voir si cela semblait applicable en politique. Après 4 ans de sa présidence, que pensez-vous du mandat de Donald Trump ?

J’ai soutenu dans mon livre que les compétences de négociation dans le monde des affaires ne sont pas directement applicables en politique, en particulier au niveau présidentiel. Trump est arrogant, imprudent et vénal. En tant qu’homme d’affaires, il a l’habitude de maximiser son profit tout en ignorant les autres parties. Il est une personne focalisée sur l’argent, le succès et la popularité sans aucune qualité humaine démontrée pour aucun être-vivant. Il est indifférent aux gens et à leurs besoins et ne veut pas partager son autorité. Les compétences de négociation dans un environnement politique sont toutes liées au leadership et au compromis. Par exemple, Trump a dû rassembler les politiciens et les élus des deux partis aux idéologies politiques très différentes pour s’asseoir à la table et proposer des politiques pouvant résoudre les problèmes auxquels les Américains sont tous les jours confrontés. Il a dû collaborer avec les démocrates pour trouver un terrain d’entente qui plairait aux deux parties. Tout est question de compromis car vous avez la responsabilité de vous assurer que vous agissez en tant que président de tous les Américains, quel que soit leur choix politique. La moitié des Américains n’ont peut-être pas voté pour vous, mais vous devez également représenter leurs intérêts. C’est pourquoi vous devez collaborer. Trump aurait parfois besoin de faire des concessions et oublier certaines de ses propositions pour obtenir le soutien des démocrates. S’il avait été flexible comme il le préconisait, il aurait dû se réconcilier rapidement avec les démocrates sur un grand nombre de questions qui ont déjà polarisé la société. Mais malheureusement, il a agi comme s’il était le président du seul camp conservateur américain.

Trump appellerait une bonne affaire s’il retirait tout de l’accord et ne donnait rien à l’autre partie. Cela est évident dans son ton lorsqu’il affirme que «la Chine, le Japon, le Mexique et les autres déchirent tous les États-Unis», comme si les États-Unis n’obtenaient absolument rien des accords avec ces pays. Trump pense que c’est un jeu à somme nulle qui ne permet qu’à un seul camp de remporter l’affaire. Il a toujours déclaré que «nous n’obtenons rien» en parlant des accords internationaux. Dans les relations internationales, ce qui est en jeu, ce n’est pas l’argent, mais aussi la vie d’innocents. Ce n’est donc pas comme si vous saisissiez l’occasion, trompiez l’autre côté et quittiez la table avec une poche pleine d’argent tandis que les autres côtés ne recevaient rien. Cela semble un peu gourmand et imprudent. Vous pouvez avoir l’impression d’être le seul gagnant à court terme; cependant, vous ne pouvez pas vraiment maximiser votre intérêt à moins que vous ne plaisiez à l’autre partie avec le même accord qui doit être mutuellement avantageux. De plus, cela entraînera également une diminution du sentiment de confiance entre les parties et un désir de vengeance, sous couvert d’attitudes hostiles.

Vous avez écrit un chapitre intitulé «POURQUOI TRUMP A GAGNÉ». Comment expliquez-vous cette fois la victoire de Joe Biden?

Trump inspirait confiance sur les sujets économiques. Début 2020, sa gestion de l’économie rencontrait le pic de popularité de sa présidence. Cependant, alors que sa popularité générale commençait à s’estomper, cette approbation sur sa gestion économique a également décliné.

L’une des principales raisons pour lesquelles Trump a perdu en 2020 était le coronavirus. Il ne l’a pas pris au sérieux car il l’a toujours présenté comme une «fake news». À partir d’aujourd’hui, le nombre de décès aux Etats-Unis dus au coronavirus se rapproche de 400000, ce qui est un chiffre étonnant pour un tel pays, première puissance économique, militaire et technologique du monde. Il n’a pas réussi à se renseigner suffisamment sur les problèmes qui préoccupaient le plus les Américains, tels que la pandémie. Des dizaines de millions de personnes ont perdu leur emploi, de nombreuses entreprises ont dû fermer et des gens ont perdu leurs proches. Et dans une image aussi sombre, vous vous attendriez à un leader sensé et emphatique qui proposerait des plans concrets et ferait tout ce qu’il faut pour vaincre le virus tout en s’alignant sur les personnes qui ont perdu leurs proches. Au lieu de cela, il s’est concentré sur ses propres problèmes plutôt que sur les problèmes des gens ordinaires. Il était indifférent aux problèmes qui dominaient la vie des gens. Il a également contracté le virus, ce qui a envoyé un mauvais message aux électeurs car s’il ne pouvait même pas se protéger, cela remettait en question son style de gestion de la pandémie. Alors, comment pouvaient-ils s’attendre à ce que cet homme les protège, s’il ne pouvait même pas se protéger lui-même ?

Un autre problème a été les manifestations de Black Live Matters après la mort de George Floyd tué par un policier. Malgré les protestations généralisées partout aux États-Unis et les tensions raciales intenses, il n’était pas le président pour unifier le pays. Même certains républicains blancs n’ont pas approuvé la façon dont il a géré la crise qui menaçait la cohésion sociale dans le pays. Cela pourrait conduire à des affrontements dangereux entre différents groupes ethniques aux États-Unis. Trump semait des divisions raciales au lieu de dénoncer rapidement les suprémacistes blancs. Les sondages montrent que la majorité des Américains pensent que les personnes de couleur sont traitées injustement par la police et la justice. Donald Trump était autodestructeur.

D’un autre côté, Biden est un politicien discret qui existe depuis plus de 40 ans. Il n’est pas aussi charismatique et dynamique qu’Obama et Trump. Il n’est pas un dynamiseur de la jeunesse ou une base démocrate ou un culte de la personnalité à la Trump qui peut attirer des millions de personnes vers lui et sa campagne. Ce n’est pas un personnage «fort et dur». Mais ce n’était pas ce que les Américains recherchaient cette fois. Ils cherchaient quelqu’un d’expérience qui pourrait «restaurer l’âme de l’Amérique». Contrairement à Trump, qui est une figure de division et de polarisation, Biden a fait campagne en tant que candidat avec la sagesse conventionnelle. Il montre la sensibilité à ces défis auxquels les Américains sont confrontés chaque jour. En tant que personne qui a perdu sa femme et sa fille dans un accident de la route il y a près de 50 ans et son fils il y a plusieurs années, il comprend les gens. Son approche était «ma vie, les luttes, les peines sont un miroir de la vôtre». Les Américains en avaient assez de l’agressivité de Trump, de sa façon d’attiser les tensions raciales, de sa promotion sans fin des théories du complot, de son autoritarisme dans la gestion, de son manque d’empathie. Ils voulaient plutôt la décence, la normalité. Biden n’est pas une figure présidentielle forte, mais c’est un homme décent, un bon auditeur et expérimenté pour être «présidentiel». Il est difficile de le haïr. En tant que politicien centriste qui ne poursuivrait pas l’agenda du gauchiste Bernie Sanders et en tant que personne qui a grandi dans l’ouest industriel (Rust Belt) et est issue d’une modeste famille américaine de la classe ouvrière de Pennsylvanie, il a bien résonné auprès des cols bleus blancs et des personnes âgées d’environ son âge dans 3 États clés qui ont propulsé Trump à la Maison Blanche (Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie). Et il a remporté ces 3 états très importants qui fixent toujours les résultats des élections américaines.

L’analyse démographique que vous élaborez dans votre livre a-t-elle changé pour cette élection ?

La démographie américaine a changé au cours des quatre dernières années. Par exemple, les électeurs blancs représentaient 71% de l’électorat en 2016 mais ils étaient de 67% en 2020. Le pourcentage d’électeurs non blancs est passé de 29% à 33%. Les électeurs de couleur sont de plus en plus dominants aux élections américaines car ils sont plus mobilisés et déterminés à voter. Cette année, Biden a été très compétitif dans les États du sud républicains solides tels que la Floride, le Texas, l’Arizona et la Géorgie grâce aux électeurs noirs et hispaniques. C’était la première fois qu’un candidat démocrate gagnait la Géorgie après 28 ans depuis 1992. Trump a insulté le défunt sénateur distingué et légendaire de l’Arizona, John McCain avant de mourir. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a perdu en Arizona. La victoire de Biden en Géorgie et en Arizona avec des chiffres compétitifs en Floride et au Texas montre qu’un taux de participation beaucoup plus élevé des électeurs de couleur peut compenser le taux de participation beaucoup plus faible des électeurs blancs dans les “Swing-Sates”. Et les électeurs de couleur deviennent de plus en plus puissants dans les États clés que le Parti républicain doit gagner pour mener les élections. En 2024, le Texas pourrait être un nouvel État démocratique et lorsque les républicains perdront un État aussi peuplé que ce dernier, il sera presque impossible d’élire un président républicain à moins qu’ils ne nomment un candidat à la présidentielle hispanique. En conséquence, Biden nomme beaucoup de choix de communautés non blanches aux postes de cabinet.

Compte tenu de ce qui vient de se passer au Congrès où des manifestants pro-Trump ont envahi la Chambre des représentants, voyez-vous Trump comme un personnage majeur de l’opposition pour les 4 prochaines années?

Trump sera toujours la figure dominante du mouvement conservateur à l’avenir. John McCain et Sarah Palin ont perdu les élections face à Obama et Biden en 2008 et Sarah Palin est par la suite devenue la nouvelle star du mouvement Tea Party au sein du mouvement conservateur. Trump a perdu non pas à cause de la pandémie, mais à cause de sa mauvaise gestion de celle-ci. Cela signifie qu’une grande partie de l’Amérique rouge continuera à l’adorer ainsi que ses politiques anti-immigration, protectionnistes et nationalistes. Même s’il peut être mis en accusation ou reconnu coupable d’incitation d’un mouvement violent, ses électeurs inconditionnels croiront toujours que l’élection a été volée. Les gens en viennent à son caractère et à sa personnalité, les conservateurs l’aiment quand même bien qu’ils ne soient pas d’accord avec lui sur toutes les questions. Comme le Reaganisme, il y a maintenant le Trumpisme.

Camille Exare