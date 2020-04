Hervé Magro nouvel ambassadeur de France en Turquie

Monsieur Hervé Magro, directeur des archives diplomatiques et ancien Consul général de France à Istanbul (2009-2013), a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République de Turquie par le décret publié dans le journal officiel le 21 avril.

AAujourd’hui la Turquie félicite Son Excellence M. Hervé Magro pour cette nomination et souhaite un grand succès à celui qui est un ami de longue date de la Turquie et d’Aujourd’hui la Turquie. En juin 2013, à la fin de sa mission à Istanbul, il déclarait à notre journal : « J’ai voulu être aussi présent que possible aux côtés de ceux qui font vivre la relation franco-turque. »

Il nous faisait également part de son désir de renforcer les relations franco-turques. Il annonçait « le long chemin » encore à parcourir tout en démontrant un enthousiasme certain pour relever ce défi.

Il succède donc à Charles Fries en tant que 87e Ambassadeur de France en Turquie. Son atout ? Il parle tout aussi bien le turc que le français. M. Hervé Magro est en effet né en Turquie avant de grandir en France. La Turquie ayant une culture extrêmement riche, le nouvel ambassadeur nous expliquait que « parler la langue turque, c’est un accès à l’autre ». Doté de cette ouverture d’esprit et de ses connaissances historiques et politiques, il fera incontestablement un ambassadeur idéal pour soutenir l’amitié franco-turque et renforcer les relations bilatérales.