Istanbul : Dixième session du Modèle Francophone International des Nations Unies en Eurasie

La dixième session du Modèle Francophone International des Nations Unies en Eurasie (MFINUE) se déroulera du 5 au 6 décembre. En raison de la situation sanitaire, celle-ci se déroulera exclusivement en ligne.

Afin d’ouvrir comme il se doit cette nouvelle édition du MFINUE, une cérémonie en ligne aura lieu le vendredi 4 décembre, de 10 h à 11 h 30.

Celle-ci débutera par une présentation de l’équipe d’élèves qui a organisé la conférence. S’en suivront les discours de M. Paul Georges, directeur du lycée Saint-Joseph d’Istanbul, de Mme Irem Duru, Secrétaire Générale du MFINUE 2020, de M. Olivier Gauvin, Consul général de France à Istanbul, et de M. Jean-Michel Ducrot, co-fondateur du MFINUE et actuel directeur du lycée Saint-Michel d’Istanbul. Après la diffusion d’une vidéo pour célébrer les dix ans de l’évènement, Ayşesu Skilling et Efe Demiral, président.es de l’Assemblée Générale, prendront la parole. Par la suite, Mme Catherine Larrère, philosophe et professeure émérite de philosophie (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne), prononcera un discours sur le thème du MFINUE 2020. Enfin, une vidéo sur les sujets de débats des comités sera diffusée. Une fois la cérémonie clôturée, la conférence pourra débuter officiellement.

Le MFINUE se déroule à Istanbul depuis dix ans. Affilié aux conférences THIMUN (The Hague International Model United Nations) et reconnu par l’ONU depuis 2012, le MFINUE est une conférence du Modèle des Nations Unies (MNU), soit une simulation des Nations Unies durant laquelle les élèves prennent le rôle de diplomates.

Le MFINUE est organisé par les élèves du lycée Saint-Joseph afin de soutenir le développement de la francophonie dans le monde et de favoriser la rencontre des cultures.

Cette année, les élèves de Turquie, mais aussi des jeunes provenant d’établissements étrangers, s’interrogeront à travers différentes simulations et travaux sur le thème de « L’Anthropocène : le défi des transformations ».

Pour en savoir plus : https://mfinue.org