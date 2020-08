Istanbul : la location des trottinettes électriques va faire l’objet d’une réglementation

Alors que les trottinettes électriques envahissent les rues d’Istanbul, la municipalité métropolitaine de la ville a préparé un règlement concernant la location de ce moyen de locomotion afin d’établir un cadre juridique.

Une popularité croissante

Déjà populaires dans de nombreux pays pour se déplacer dans les zones urbaines, les trottinettes électriques sont considérées comme un moyen de transport pratique, économique, fiable, mais aussi écologique !

D’abord considérée comme un jouet pour les enfants, l’utilisation de la trottinette par les adultes est apparue aux États-Unis dans les années 2000 avant de séduire une bonne partie des villes à travers le monde. En Turquie, l’usage de la trottinette ne cesse d’ailleurs de progresser depuis 2019, en premier lieu à Istanbul, mais également dans les grandes villes du pays comme Ankara, Izmir, Bodrum, Antalya, Bursa, etc.

Cependant, jusque là, la location d’une trottinette électrique par l’entremise d’applications de smartphones n’était soumise à aucune législation en Turquie. Et c’est bien sur ce point que la municipalité métropolitaine d’Istanbul, après avoir tenu des pourparlers avec des sociétés de location, des universitaires et des ONG, a décidé d’agir.

Remédier à un droit lacunaire concernant leur usage

Le règlement impose tout d’abord un ensemble de mesures de sécurité afin d’assurer la qualité des services proposés par les sociétés de location telles Marti. En effet, celles-ci seront obligées d’installer des capteurs de collision et de sécurité sur les trottinettes afin de faire un suivi des trottinettes en cause dans un accident et d’avertir les services d’urgence.

Par ailleurs, après l’entrée en vigueur de ce règlement, les sociétés de location devront obtenir une licence d’exploitation de la part de la municipalité. Parmi les conditions pour obtenir cette licence, l’entreprise devra avoir au moins 1 000 trottinettes et présenter six certificats de système de gestion de la qualité.

Dans le but d’assurer l’uniformité du service, la municipalité a également exigé que les trottinettes soient munies d’un numéro d’identification, soit une plaque d’immatriculation, afin de permettre leur identification en cas d’infraction à la sécurité routière. Afin d’assurer la stabilité des prix, la municipalité a décidé de fixer les prix minimums et maximums concernant les frais d’ouverture ainsi que les frais d’utilisation.

Alors que, le mois dernier, des chauffeurs de taxi à Istanbul se sont plaints sur les réseaux sociaux que les trottinettes électriques étaient extrêmement dangereuses et que les propriétaires des applications de location n’ont pas à payer des frais de licence, cette nouvelle réglementation sur l’usage des trottinettes électriques va permettre à la municipalité d’Istanbul d’assurer la conformité de leur usage au Code de la route et atténuer la grogne.

En juillet, le ministre turc des Transports et des Infrastructures, Adil Karaismailoğlu, avait déjà affirmé qu’il était indispensable que les trottinettes électriques fassent l’objet d’une réglementation en Turquie.

Natasha Voase