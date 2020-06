La légendaire eau de Cologne Rebul et le coronavirus

Au confinement commencé mi-mars s’est succédé, en mai, le dé-confinement progressif. On peut désormais sortir, à condition de prendre des précautions. Autrement dit, il est nécessaire de porter un masque, de respecter la distance physique d’un mètre au minimum, mais aussi de se laver les mains régulièrement avec du savon, du gel hydroalcoolique ou encore avec de l’eau de Cologne d’une concentration en alcool éthylique supérieure à 70 %.

Début février 2020, à Paris, il y avait une rupture de stock de gel hydroalcoolique dans les pharmacies. À Istanbul, au lendemain de l’annonce d’un cas de contamination au coronavirus, ce ne sont pas les gels, mais plutôt les flacons d’eau de Cologne qui étaient épuisés. En effet, l’utilisation de l’eau de Cologne en Turquie remonte à l’époque de l’Empire ottoman où elle fut importée au XIXe siècle sous le règne du Sultan Abdülhamid II. Sa production nationale débute en 1882 grâce à Ahmet Faruki tandis que son nom devient « Kolonya ». Ce produit se répand alors très vite et devient un élément indispensable du rituel de l’hospitalité ainsi que des soins personnels.

Il est coutume de verser de l’eau de Cologne dans les mains de vos invités à leur arrivée chez vous, aux clients dans les magasins et dans les restaurants ou encore aux voyageurs lors de longs trajets en bus. Au moindre signe de rhume ou de fièvre, l’eau de Cologne fait son apparition. Cette dernière s’est diversifiée, mais n’a jamais perdu de son importance. La preuve en est que de nombreuses régions de Turquie ont lancé leurs propres variétés d’eau de Cologne : la Goutte dorée d’Izmir, l’eau de Cologne aux agrumes d’Antalya, l’eau de Cologne au thé de Rize, l’eau de Cologne au tabac de Düzce, l’eau de Cologne à la pomme d’Amasya et l’eau de Cologne à la fleur d’olivier d’Ayvalık.

À côté de cette diversification de l’offre, il existe aussi de très nombreux fabricants d’eau de Cologne. Parmi eux, il y en a un qui a su marquer toute une époque avec son eau de Cologne à la lavande. Il s’agit de l’Atelier de Rebul.

Tout commence avec Jean Cesar Reboul, un Français qui, à l’occasion d’une visite à son père, ingénieur dans un chantier de construction dans la région de la mer Noire, découvre Constantinople. Il est alors fasciné par le quartier de la Grande Rue de Péra, l’actuel Istiklal, à Beyoğlu, dans laquelle régnait un mélange unique entre le mystère du vieux monde et le commerce moderne. En 1895, il décide d’y ouvrir l’une des premières pharmacies de Turquie : la Grande pharmacie parisienne. C’est la seule pharmacie qui a été témoin de la dernière période de l’Empire ottoman et qui a survécu jusqu’à nos jours.

Parallèlement à la fabrication de médicaments, M. Reboul a été extrêmement créatif. Il fut un pionnier dans la création de diverses eaux de Cologne et lotions à base d’extraits de plantes très appréciés à Beyoğlu. Jean Cesar Reboul a fait connaître aux Turcs l’eau de Cologne à la lavande obtenue à partir d’extraits naturels de lavande, rapidement devenue la senteur préférée des messieurs à Istanbul. Le succès fut tel qu’une légende est née au fil des générations selon laquelle il était indispensable d’appliquer de l’eau de Cologne à la lavande pour les promenades à Beyoğlu.

En 1918, Kemal Müderrisoğlu, étudiant en première année à la Faculté de Pharmacie de l’Université d’Istanbul, a demandé à M. Reboul d’effectuer sa formation dans sa pharmacie. Ce dernier refusa, car l’étudiant en question ne parlait pas français. Il n’en reste pas moins que Kemal était déterminé. Pour lui, M. Reboul était un pharmacien unique avec qui il devait apprendre son métier. Ainsi, il suivit durant un an des cours du soir au consulat de France afin d’apprendre le français et, à terme, d’intégrer la Grande pharmacie parisienne. Diplômé en 1923, Kemal continua à travailler avec son mentor.

Les liens entre le maître et l’apprenti évolueront vers une entente cordiale et un respect mutuel. La collaboration entre les deux pharmaciens dura 17 ans. En 1939, lors de son départ à la retraite, M. Reboul céda la pharmacie à Kemal.

Aujourd’hui, la famille Müderrisoğlu est toujours propriétaire de la marque Rebul dont les produits sont commercialisés dans 62 pays. Pour célébrer les 125 ans de la marque, Atelier Rebul vient de sortir une eau de Cologne à la lavande d’après la formule d’origine, celle de 1938, dans un magnifique coffret. L’entreprise crée des formules à haute teneur naturelle en adoptant la philosophie suivante : 100 % de confiance, 100 % de transparence.

Pour finir mon article, je cite un médecin turc qui m’a confié que « l’eau de Cologne, bien que toujours très présente dans toutes les familles turques, perdait de son importance dans les grandes villes et particulièrement dans les nouveaux lieux de rencontre que sont les centres commerciaux, les fastfoods, les bars et les transports en commun. Mais, grâce au coronavirus, la population urbaine redécouvre le bien-fondé de cette coutume et l’eau de Cologne revient à la mode ».

L’eau de Cologne a donc de beaux jours devant elle en Turquie.

Mireille Sadège, rédactrice en chef