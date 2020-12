« La mode des Parisiennes »

Elle est née le 29 novembre 1947, à Troyes, dans une famille bourgeoise de province. C’est dans ce contexte qu’elle développa rapidement une passion pour la mode et l’élégance naturelle. C’est en 1984 qu’elle commença son activité et créa sa maison « pour les femmes de Paris ». Elle fut connue, surtout dans les années 1990, pour son style destiné aux 15-30 ans, et défini comme une marque « féminine et citadine ».

Si vous n’avez pas encore deviné de qui je parle, je vais donner davantage d’indices. Elle a exercé tous les métiers de la mode : modéliste, aide-styliste de Jacqueline Jacobson chez Dorothée Bis, ou encore styliste au Printemps. Son succès a été immédiat et ne sera jamais démenti.

En 2011, Vanessa Pierrat reprend la direction artistique de la marque. Elle conserve l’héritage BCBG de la maison tout en y apportant une touche mode décalée. Son style s’inscrit dans la pure tradition du tailoring et se traduit par un soin tout particulier porté aux coupes et aux finitions. Ces informations apparaissent sur son site.

En réalité — je dois être objective —, si la mode ne vous intéresse pas, il ne sera pas facile de trouver son nom. Il s’agit de Claudie Pierlot. Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle marque, elle fait beaucoup parler d’elle. Je peux vous dire que les prix sont dans le segment intermédiaire, ce n’est ni très luxueux ni bon marché. Lorsque l’on découvre ses vêtements, on effectue un retour aux années 1960. La marque cible les jeunes Parisiens.

Découvrez le magasin pour un style sportif, cool, élégant et décontracté qui reflète votre personnalité. Je suppose que vous ne quitterez pas la boutique les mains vides. L’élément le plus marquant de l’icône de la marque est le sac nommé « Anouck sheet ». On dit même qu’il est conçu au cœur de Paris. Ce sac, que j’aime aussi utiliser, est vraiment cool.

Le monde de Claudie vous attend !

Meliha Serbes