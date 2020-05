La Pratique du Yoga

Né il y a 5000 ans en Inde, le yoga est devenu une pratique répandue autour du monde. Yoga signifie Union, faire un. Il était en fait une libération de la condition humaine pour s’unir avec l’absolue, l’univers. Aujourd’hui il s’agit plus particulièrement d’unir le corps et l’esprit. Par la pleine conscience de sa respiration, le yoga donne la possibilité de respecter son corps, de relâcher les tensions inutiles et ainsi de trouver une détente intérieure.

Pour certains, il ne s’agit que d’un sport, pour d’autres c’est tout un style de vie. Il donnerait une vie plus simple, épurée, exclue de tous blocages, alliant paix et harmonie. Le yoga permet tout en faisant du sport, de pratiquer la médiation. Il explore ainsi les mystères du mental et défini les principes d’une vie plus consciente. Il aborde la gestion du stress d’un tout nouvel aspect, évitant la morosité ou le surmenage.

Aujourd’hui, nous vous proposons de suivre Suzanne et moi-même, débutantes dans la pratique : http://www.bizimavrupa.net/yoga.MOV

Anaëlle Barthel