La restauration de la tour de Galata : le projet de musée interrompu

Située sur la rive européenne dans le quartier de Beyoğlu à Istanbul, la tour de Galata (Galata Kulesi en turc) fait l’objet d’une restauration qui a dû être interrompue en raison de la présence de nombreux oiseaux migrateurs qui y nichent. Comportant neuf étages, la tour de Galata sera transformée en musée. Les derniers travaux remontent à 1960, mais cette fois-ci la reprise du projet devra attendre le départ des martinets pour la migration.

Un riche héritage à revaloriser

Construite en 1348, la tour de Galata est au cœur du quartier de Galata, l’ancienne cité génoise de Constantinople. À cette époque, cette belle dame devenue un site touristique incontournable de la ville formait le principal bastion des fortifications de la citadelle. Après la prise de la ville de Constantinople par les Ottomans en 1453, elle servit de poste d’observation pour prévenir les incendies, de prison et de tour d’observation astronomique.

Élevée à 35 mètres au-dessus du niveau de la mer, la tour est haute de 67 mètres. En tant que plus haut bâtiment d’Istanbul au moment de sa construction, la terrasse à son sommet offre une vue panoramique sur la ville.

Son administration ayant été transférée à la Direction générale des fondations, le restaurant et le café situés dans la tour seront fermés afin de convertir la tour de Galata en musée. Selon le ministre de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, des expositions seront organisées à chaque étage de la tour de Galata.

D’après le ministre, les travaux permettront de transformer la tour de Galata en un véritable centre historique d’Istanbul. Justifiant la décision de supprimer le restaurant et le café qui se trouvent au sein de la tour, ce dernier a expliqué que « dans ce quartier, il y a beaucoup d’autres restaurants et cafés… On souhaite construire un musée moderne qui sera une véritable attraction touristique. »

La découverte inattendue de résidents impromptus

La date de réouverture initiale de la tour de Galata avait été fixée au 15 septembre. La Direction générale des fondations avait d’ailleurs déjà installé les échafaudages nécessaires à la restauration de la tour quand ils ont découvert que de magnifiques oiseaux, des martinets, y avaient pris leurs quartiers pour la nidification.

M. Ersoy a expliqué que la présence des martinets a nécessité l’arrêt temporaire des travaux et qu’il faudrait attendre leur migration vers le sud en septembre pour les reprendre.

Clin d’œil à cette présence, il y aura une « section dédiée aux oiseaux de Galata dans le nouveau musée », a indiqué le ministre.

Natasha Voase