La société américaine Zynga rachète le développeur turc Peak Games

Pour 1,8 milliard de dollars, la société américaine de jeux dits « sociaux » a annoncé le 1er juin le rachat du développeur turc Peak Games.

Créé en 2010 et basé à Istanbul, Peak Games est un studio de développement de jeux mobiles. Propriétaire de Toon Blast et Toy Blast – deux jeux particulièrement populaires aux États-Unis et qui comptent 12 millions de joueurs quotidiens —, Peak Games est passée sous le contrôle de Zynga, a annoncé l’entreprise américaine le 1er juin alors qu’elle avait déjà acheté le jeu de cartes mobile de Peak Games pour 100 millions de dollars en 2017.

Le rachat annoncé aujourd’hui marque le plus important achat d’une startup turque puisque « Zynga acquerra 100 % de Peak pour 1,8 milliard de dollars, soit environ 900 millions de dollars en espèces et environ 900 millions de dollars d’actions ordinaires de Zynga », peut-on lire dans le communiqué de Zinga. Le directeur stratégique de Peak Ömer Inönü abonde dans ce sens : « L’accord place Peak parmi les entreprises les plus importantes de l’histoire de la Turquie ».

« Peak Games rassemble une équipe de 100 personnes et deux franchises, Toon Blast et Toy Blast, qui se sont classées respectivement dans le top 10 et le top 20 des jeux iPhone les plus rentables depuis plus de deux ans », a déclaré Zynga dans son communiqué avant d’ajouter : « Peak devrait augmenter le nombre d’utilisateurs à travers le monde de Zynga de plus de 60 % tout en renforçant l’audience internationale de Zynga ».

Grank Gibeau, directeur exécutif de Zynga, se félicite de cette acquisition : « Peak est l’un des meilleurs créateurs de jeux de réflexion au monde, et nous ne pourrions pas être plus heureux d’ajouter un talent aussi créatif et passionné à notre entreprise ».

Quant au fondateur et PDG de Peak Games, Sidar Şahin, il estime que cette acquisition est on ne peut plus naturelle : « les deux sociétés partagent la même vision de rassembler les gens à travers les jeux ».

Peak continuera à fonctionner à Istanbul avec son équipe de 100 personnes, ce qui ravit Sidar Şahin : « Cela nous excite pour le futur de planifier une croissance plus forte en partenariat avec Zynga. Nous continuerons en tant qu’équipe à grandir, à progresser et à nous développer en Turquie ».