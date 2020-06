LA TURQUIE PRÉSENTE SES MESURES « SAFE TOURISM »

Communiqué – Le week-end du 19 au 20 juin s’est tenue une rencontre diplomatique d’envergure entre le ministre de la Culture et du Tourisme M.Mehmet Nuri Ersoy, le ministre des Affaires étrangères M.Mevlüt Çavuşoğlu ainsi que les principaux pays émetteurs de touristes vers la Turquie. Le ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Turquie a accueilli à Antalya les Ambassadeurs de ces pays respectifs et les médias internationaux.La réunion des 19 et 20 juin a donné aux participants l’occasion de tester l’expérience des pratiques de « Safe Tourism » de la Turquie.

La réunion « ReTurkey » a permis d’observer sur place toutes les mesures de sécurité prises dans le cadre du « Programme de certification de Safe Tourism », de l’avion à l’aéroport, du véhicule de transfert à l’hôtel.

À l’occasion de cette rencontre, la Direction générale de l’Opéra et Le Ballet national a donné un concert exceptionnel dans le cadre du théâtre antique d’Aspendos.

Le ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Turquie a donc accueilli à Antalya les Ambassadeurs des principaux pays émetteurs ainsi que les médias internationaux afin d’informer, au niveau international, le public des procédures sanitaires mises en place par la Turquie post-coronavirus (Covid-19) et ainsi de se positionner en tant que premier pays d’Europe à lancer un système de certification « Safe Tourism. »

Les invités ont expérimenté les procédures de « Safe Tourism » en situation, le programme « ReTurkey », dirigé par le ministre du Tourisme et de la Culture Mehmet Nuri Ersoy.

Le ministre Ersoy a exprimé sa fierté de pouvoir offrir l’expérience de l’hospitalité turque aux invités internationaux lors de cette réunion à Antalya les 19 et 20 juin. La ville a été choisie, car c’est l’une des plus visitées en Turquie.

C’était l’occasion de démontrer au reste du monde, par l’intermédiaire des ambassadeurs et des médias internationaux, les mesures pionnières de « Safe Tourism » prises par la Turquie. M. Ersoy a souligné que « notre programme de certification Safe Tourism figure parmi les premiers au niveau mondial ».

Le ministre Ersoy a ajouté que ces mesures permettent de montrer à quel point la Turquie prenait au sérieux les questions de sécurité en matière de tourisme : « Nous voudrions profiter de cette occasion pour rappeler à nos invités que nous nous réjouissons d’accueillir leurs citoyens en Turquie, et ce après la reprise des vols internationaux. L’impression positive que ces mesures ont laissée confirme encore davantage la pertinence de notre programme de certification de la sécurité du tourisme. Nous avons pris en compte tous les détails pour les hôtes qui souhaitent passer des vacances dans notre pays ».

Le nombre de demandes de certification « Safe Tourism » a augmenté rapidement. Le ministre Ersoy a souligné que le nombre de cas de Covid-19 est assez faible dans les villes touristiques telles que Aydın, Antalya et Muğla.

Le ministre Ersoy a également déclaré : « Grâce à nos milliers de professionnels de la santé qui travaillent ici, ces villes sont connues et réputées pour être à la fois des centres de bien-être, de santé et de tourisme », et a ajouté : « Nous avons pensé à tous les détails pour les visiteurs qui veulent passer des vacances dans notre pays pendant cette période post-Covid. À partir du 1er juillet, nous avons créé un forfait d’assurance maladie qui comprend les garanties Covid-19 pour les étrangers qui visitent notre pays. Tous les frais de santé jusqu’à 3 000, 5 000 et 7 000 euros peuvent être couverts dans le cadre de forfaits d’assurance facturés à 15, 19 et 23 euros. Ces contrats d’assurance proposant différentes garanties, peuvent être achetés auprès de compagnies aériennes sous contrat, de divers points de vente avant le contrôle des passeports, de tours opérateurs et agences de voyages en ligne. Les clients et visiteurs peuvent être ainsi rassurés, cette mesure fait partie du plan de certification de « Safe Tourism », nous avons pensé à tous les paramètres applicables de ce plan. »

La rencontre « ReTurkey » a été clôturée par un concert exceptionnel organisé par la Direction générale de l’Opéra et du Ballet national au théâtre antique d’Aspendos.

Lancée par le ministère de la culture et du tourisme de la République de Turquie, conçu et mis en œuvre conjointement par le secteur public et le secteur privé en un temps record, la certification « Safe Tourism » introduit de nouvelles mesures dans un large éventail de domaines allant du transport à l’hébergement, du personnel des établissements à la sécurité sanitaire des passagers.

Des informations complètes sur le programme « Safe Tourism Certificate », qui permettra à tous les clients d’avoir l’esprit tranquille pendant leurs vacances en Turquie, sont accessibles sur le site de l’Agence de promotion et de développement du tourisme en Turquie (https://tga.gov.tr/home/) en turc, anglais, allemand et russe.

« La Turquie a été un modèle pour le monde durant le COVID-19 avec son système de santé bien rodé et les mesures préventives qui ont été prises. Ce programme de certification démontre que la Turquie jouera un rôle déterminant et apparaît comme un pionnier dans la définition de l’orientation des nouvelles normes de tourisme.

Les mesures mondiales de quarantaine, qui ont été prises en raison de COVID-19, ont provoqué des changements majeurs dans le monde entier et aujourd’hui ces mesures deviennent plus flexibles. Le secteur du tourisme lui-même a un rôle vital à jouer dans le processus de reprise. Ayant à l’esprit ce dernier point et étant conscients de l’importance que notre culture accorde à l’esprit d’hospitalité, nous sommes prêts pour la transition vers un tourisme respectant les mesures sanitaires avant tout le monde. Notre programme de certification doit garantir que nos visiteurs puissent passer leurs vacances en Turquie en toute sécurité dans un environnement où les mesures barrières sont respectées, et ce pendant tout leur séjour. Notre programme couvre les mesures de prévention et de protection, transports aériens, maritimes et terrestres, les ports d’arrivée, toutes les installations permettant de passer des vacances y compris les employés de l’industrie et les touristes eux-mêmes. Nous encouragerons toutes nos entreprises de transport et d’hébergement à prendre toutes les précautions et mesures pour la santé de tous, pour garantir des vacances en toute sécurité grâce au certificat. »

À propos de la TGA :

L’Agence de promotion et de développement du tourisme en Turquie (TGA) a pour mission de faire connaître la Turquie comme image de marque et destination qui compte sur les marchés touristiques nationaux et internationaux. Elle a pour objectif majeur de développer et promouvoir les atouts matériels et immatériels du patrimoine naturel, culturel, biologique et humain. Elle met en place tous les moyens permettant de renforcer la capacité touristique de la Turquie et le ratio des investissements touristiques et d’améliorer la qualité de service, et ce grâce à des actions de communication et de marketing à court, moyen et long terme.

Conformément aux stratégies et aux politiques touristiques définies par le ministère de la Culture et du Tourisme, l’Agence mène toutes les actions de promotion, de marketing et de communication pour aider la Turquie à atteindre ses objectifs touristiques, à promouvoir et à commercialiser des offres attractives dans le monde entier, et à développer sa potentialité