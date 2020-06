La Turquie renforce sa politique sportive territoriale

La Turquie souhaite développer davantage son attractivité par le dynamisme du domaine sportif et le soutien aux jeunes athlètes turcs, notamment dans le domaine du football et du basketball.

Le pays se penche de plus en plus vers une politique sportive territoriale ayant vocation à accompagner les jeunes talents vers la réussite. Le ministre turc de la Jeunesse et des Sports, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, a déclaré ce 29 mai que la jeunesse turque, qui représente pas moins de 20 millions d’habitants, devrait aspirer davantage au succès à l’image du joueur de NBA Cedi Osman. Le pays doit être en mesure de chercher, de découvrir, d’encourager, de soutenir et d’accompagner les jeunes sportifs talentueux de Turquie et surtout de garantir leur développement et leur épanouissement au sein même du pays.

« Nous tenons à avoir une politique de production domestique et nationale. Bien sûr, nous respectons les athlètes étrangers, mais nous avons également des talents remarquables [dans le domaine du sport] », a déclaré Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Évoquant Cedi Osman, le ministre a ajouté : « Vous nous représentez à l’étranger d’une manière honorable et couronné de succès. Pourquoi n’avons-nous pas plus de Cedi Osman ? C’est notre objectif. Dans le football, nous avons maintenant des compatriotes à succès qui jouent en Europe. Nous devrions en avoir plus comme eux ».

Des installations et des projets sportifs pour encourager les jeunes talents

Mehmet Muharrem Kasapoğlu a également rappelé que la Turquie offrait nombre d’opportunités aux jeunes dans le domaine du sport en mettant à leur disposition de nouvelles installations sportives à l’échelle du territoire : des piscines, des stades, des courts de tennis, des terrains de basketball, des salles de dance, des centres équestres, etc.

La Turquie dispose également d’un projet de recherche de talents sportifs dans chaque branche du domaine et dès le plus jeune âge notamment auprès des élèves en école primaire.

« L’an dernier, nous avons suivi 1,2 million d’enfants. Il y a maintenant 100 000 enfants dans le bassin de talents », a affirmé le ministre. Il a ajouté que la sélection des jeunes talents de cette année aurait dû se faire en mars, mais qu’elle a dû être reportée à l’été 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Selon Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dans le cadre d’un projet concernant l’installation de 10 000 paniers de basketball, la Turquie installera ces paniers et offrira des ballons de basketball à toutes les écoles pour encourager les jeunes à se lancer dans cette discipline. Il a aussi ajouté qu’il souhaitait offrir 1 000 ballons de basketball en cadeau aux personnes sélectionnées par le célèbre joueur Cedi Osman.

Du renouveau pour l’équipe nationale

Quant à Cedi Osman, il a déclaré que l’équipe nationale turque de basketball connaitra un grand changement pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2021, qui ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus. En effet, la Turquie combinera ses joueurs de la jeune génération avec ses joueurs plus expérimentés pour les qualifications olympiques au Canada.

« Je crois que nous serons à un meilleur niveau. Nous avons plus de chances au Canada. Je crois beaucoup en mes coéquipiers et en moi. Nous sommes une équipe talentueuse et jeune », a déclaré le sportif qui a joué pour Anadolu Efes avant d’intégrer les Cavaliers de Cleveland.

Né en Macédoine du Nord, le jeune attaquant de la NBA de 25 ans a rejoint les Cavaliers de Cleveland en 2017. De retour pour la Coupe du monde, l’ailier turc prolonge son contrat pour quatre saisons supplémentaires à Cleveland. Il fait ses débuts dans l’équipe de Turquie (TBF) qui dispute le Championnat d’Europe des 20 ans et moins en 2014. La Turquie remporte la compétition alors qu’est décerné à Osman le statut du meilleur joueur du championnat. En 2015, il se retrouve à la troisième position du meilleur joueur européen de 2014.

Abou el amaim Nada