L’art contemporain turc s’invite à Kiev

Le 17 février s’est ouvert l’exposition « L’art contemporain de Turquie » à l’Institut de recherche en art moderne de l’Académie ukrainienne des arts, à Kiev. Celle-ci se déroulera jusqu’au 15 mars.

26 artistes participent à l’exposition organisée par Bedri Baykam, membre de l’Académie nationale des beaux-arts d’Ukraine depuis 2018, mais également président de l’Association internationale des Arts Plastiques (partenaire officiel de l’UNESCO) depuis 2015 et président de l’UPSD (Association des arts plastiques de Turquie) depuis 2006.

Avec trois générations d’artistes turcs mis à l’honneur, cette exposition est l’occasion idéale pour découvrir un large éventail de l’art contemporain de Turquie.

À l’origine de cet événement : une série d’expositions qui ont eu lieu en Turquie et en Ukraine grâce à la collaboration entre Victor Sydorenko, directeur de l’Institut ukrainien, et Bedri Baykam, artiste, écrivain et fondateur de Piramid Sanat.

Dans un premier temps, M. Sydorenko a invité Bedri Baykam à exposer ses œuvres dans le cadre de l’exposition « Bedri Baykam Works From the Last Decade » qui s’est déroulée à l’Académie ukrainienne des arts en mars 2018. Cette exposition a été suivie par « The Memory of Unconsciousness » à Piramid Sanat (Istanbul) en septembre 2019 avec la participation des artistes Victor Sydorenko, Valentin Popov et Drew Altizer.

Finalement, à l’issue d’un an et demi de travail acharné, l’exposition « L’art contemporain de Turquie » a ouvert ses portes à Kiev.

Celle-ci devrait être suivie par une exposition sur l’art contemporain d’Ukraine à Istanbul.