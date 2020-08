Le 27e Festival de jazz d’Istanbul revient en septembre

Organisée par la Fondation d’Istanbul pour la culture et les arts (İKSV) et parrainée par Garanti BBVA avec le soutien du ministère turc de la Culture et du Tourisme, la 27e édition du Festival de jazz d’Istanbul a été reportée en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. İKSV a annoncé le 11 août que le festival se tiendrait donc en septembre.

Le Festival de jazz d’Istanbul se déroulera finalement du 2 au 14 septembre dans les lieux en plein air les plus appréciés d’Istanbul, mais également sur la plateforme en ligne du festival du 4 septembre au 16 octobre.

Pour ceux qui désirent assister physiquement aux concerts, sachez que le nombre de places sera limité en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie.

Les concerts seront disponibles en streaming deux jours après leur enregistrement pour ceux qui souhaitent vivre le festival à distance. Les concerts en ligne seront ouverts au monde entier pendant 45 jours, moyennant l’achat d’un billet.

Malgré la situation sanitaire, la décision de tenir le festival a été prise pour soutenir les musiciens et ceux qui travaillent dans le secteur de la musique ainsi que pour assurer la continuité des activités culturelles, a souligné İKSV dans un communiqué rendu public le 11 août.

Avec ses concerts en plein air et leurs projections en ligne, le Festival de jazz d’Istanbul souhaite donc souligner le caractère indispensable de la vie culturelle, et ce en toutes circonstances, ainsi qu’encourager la production artistique en réunissant les artistes avec leur public.

Le programme du Festival de jazz d’Istanbul :

Mercredi 2 septembre, 21 h 30 (Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus) : Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse et Ece Göksu

Jeudi 3 septembre, 21 h 30 (Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus) : Can Güngör

Lundi 7 septembre, 20 h (Feriye) : Baba Zula // Make Mama Proud – Vitrin Showcase Nights

Mardi 8 septembre, 18 h 30 (Feriye) : Ayyuka // Pitohui // Yasak Helva – Vitrin Showcase Nights

Mercredi 9 septembre, 18 h 30 (Feriye) : Islandman // Tuğçe Şenoğul // Guguo – Vitrin Showcase Nights

Jeudi 10 septembre, 20 h (Kuruçeşme İspark) : Kardeş Türküler et konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni // Trio Andalousie

Vendredi 11 septembre, 20 h (Kuruçeşme İspark) : Bilal Karaman feat. Muhammed Yıldırır & Ramazan Sesler // Büşra Kayıkçı

Lundi 14 septembre, 20 h (Marmara Esma Sultan Mansion) : Jülide Özçelik // Bilge Günaydın Quintet «Daydream»

Les billets pour le Festival de jazz d’Istanbul seront en vente dès le 14 août sur biletix.com.