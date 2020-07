Le 39ème Festival du film d’Istanbul replanifié

Cela fait quelque temps que l’organisation de l’annuel Festival du film d’Istanbul, le plus grand de Turquie, était en suspens en raison de la pandémie de la Covid-19. La grande annonce a été faite, le Festival du film d’Istanbul aura lieu ! Avec un tout nouveau modèle, il se déroulera sous la forme d’un cinéma en plein air sur la terrasse du Musée Sakıp Sabancı de l’Université Sabancı.

Le déroulement du Festival

Organisé par la Fondation d’Istanbul pour la culture et les arts (IKSV) avec le soutien du ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Turquie, le 39ème Festival du film d’Istanbul a été reporté en raison de l’épidémie de la Covid-19. Cet événement est le plus grand et le mieux établi des festivals du film en Turquie. Durant ce festival se tiendra un concours national du meilleur film ainsi qu’un concours national du court métrage en coopération avec le musée Sakıp Sabancı de l’Université Sabancı.

Chaque soir à 21 heures, du 17 au 28 juillet, un long métrage et un court métrage seront projetés. Les équipes de tournage seront sur place et participeront à la projection. Au total, 11 longs métrages et 12 courts métrages seront présentés.

Afin d’assurer la sécurité des participants durant les évènements de juillet, des règles strictes seront appliquées conformément aux mesures sanitaires du « Processus de normalisation contrôlée dans les installations culturelles et artistiques » daté du 23 juin 2020 du ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Turquie.

Les autres projections du 39ème Festival du film d’Istanbul auront lieu du 9 au 20 octobre. Le programme du festival sera annoncé sur les réseaux sociaux et le site web du festival.

La première mondiale du documentaire İyi ki Yapmışım (Heureux de l’avoir fait !) réalisé par Selçuk Metin, un biopic sur l’acteur Metin Akpınar, aura lieu après la cérémonie de remise des prix avec la participation du principal concerné, Metin Akpınar.

Concours national : les longs métrages et les courts métrages

Les deux concours font partie de la section « Cinéma turc » du festival, organisée pour la 31ème fois sous le parrainage d’Anadolu Efes. Les films seront par la suite disponibles en ligne sur le site web filmonline.iksv.org.

Dès le premier jour de projection, le 17 juillet, commencera la compétition pour déterminer le meilleur long métrage turc du festival. Le jury du concours national sera dirigé par le réalisateur Mahmut Fazıl Coşkun et sera composé du réalisateur Sevil Demirci, de l’acteur Berk Hakman, du directeur de la photographie Deniz Eyüboğlu Aydın et du scénariste Hakan Bıçakçı.

Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra au musée Sakıp Sabancı le dernier jour de projection, le mardi 28 juillet. Le jury distribuera les prix dans neuf catégories : La Tulipe d’or du meilleur film, du meilleur réalisateur, du prix spécial du jury, de la meilleure actrice, du meilleur acteur, du meilleur scénario, du meilleur directeur de la photographie, du meilleur montage et de la meilleure musique originale.

La Tulipe d’or du meilleur film en compétition nationale sera récompensée par 200 000 livres turques (TL), tandis que le film ayant remporté le Prix spécial du jury en mémoire d’Onat Kutlar recevra 50 000 TL. Les prix pour la meilleure actrice et le meilleur acteur seront de 10.000 TL chacun. Le prix du meilleur réalisateur sera de 50.000 TL et sera remis par Anadolu Efes. La meilleure musique originale sera récompensée par 5.000 TL grâce à LU Records, et le meilleur scénario par 10.000 TL grâce à Aksolotl.

Le prix Seyfi Teoman : le prix du meilleur premier film

Le prix du meilleur premier film, le « Seyfi Teoman », est dédié à la mémoire du réalisateur et producteur Seyfi Teoman, décédé en 2012. Le jury est composé de la réalisatrice Emine Emel Balcı, de l’acteur Özgür Emre Yıldırım et du musicien Ahmet K. Bilgiç.

Six longs métrages de fiction sont sélectionnés cette année :

Bina / Orçun Behram

Plaza / Anıl Gelberi

Nasipse Adayız / Ercan Kesal

Körleşme / Hacı Orman

Uzak Ülke / Erkan Yazıcı

Soluk / Özkan Yılmaz

Le réalisateur du film récompensé recevra 30 000 livres turques de CMYLMZ Fikirsanat.

Anaëlle Barthel