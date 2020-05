Le Festival International du film d’Istanbul en mutation sur une plateforme streaming

En raison du Covid-19 et des mesures de confinement, la Fondation d’Istanbul pour la Culture et les Arts (İKSV) lance une nouvelle plateforme de vidéo à la demande : 15 films sont programmés pour le Festival International du film d’Istanbul en avant-première à partir du 15 mai !

Avec l’accord du ministère de la Culture et du Tourisme, la 39e édition du Festival International du film d’Istanbul, initié en 1982 par İKSV, a été reprogrammée en raison de la crise liée au Covid-19.

Pour maintenir le lien avec le public, l’institution a décidé de lancer une plateforme de vidéo à la demande. Chaque jour, un film sortira sur le site de streaming filmonline.iksv.org où les tickets sont désormais disponibles. À la clé ? La célèbre Tulipe d’Or.

Voici la liste des 15 films primés par ordre de diffusion :

15 mai : Berlin Alexanderplatz / Burhan Qurbani / Allemagne, Pays-Bas, France, Canada

16 mai : You Will Die at Twenty / Amjad Abu Alala / Soudan, France Égypte, Allemagne, Norvège, Qatar

17 mai : Servants / Ivan Ostrochovský / Slovaquie, Roumanie, République Tchèque, Irlande

18 mai : Un monde plus grand / A Bigger World / Fabienne Berthaud / France, Belgique

19 mai : 5 è il numero perfetto / 5 is the perfect number / Igort / Italie, Belgique, France

20 mai : Es gilt das gesprochene Wort / I was, I am, I will be / İlker Çatak / Allemagne, France

21 mai : Litigante / Franco Loli / Colombie, France

22 mai : Yi zhi you dao hai shui bian lan / Swimming Out Till the Sea Turns Blue / Jia Zhang-ke / Chine

23 mai : Schwesterlein / My Little Sister / Stéphanie Chuat, Veronique Reymond / Suisse

24 mai : Lillian / Andreas Horvath / Autriche

25 mai : Vrba / Willow / Milcho Manchevski / Macédoine du Nord, Hongrie, Belgique

26 mai : 1982 / Oualid Mouaness / Liban, France, États-Unis, Norvège, Qatar

27 mai : Walchensee Forever / Janna Ji Wonders / Allemagne

28 mai : Martin Eden / Pietro Marcello / Italie, France, Allemagne

29 mai : Petite Fille / Little Girl / Sébastien Lifshitz / France

De l’ombre à la lumière, cet événement printanier occupe désormais une place prédominante dans l’industrie du cinéma turc. En temps normal, le festival, qui a rassemblé plus de 110 000 visiteurs en 2019, propose une sélection d’environ 180 films aux thématiques variées ainsi que cinq compétitions : la Compétition Internationale, la Compétition des Droits Humains dans le Cinéma, la Compétition Nationale, la Compétition Nationale du court métrage et enfin la Compétition Nationale du Documentaire.

Cette année, le Festival International du film d’Istanbul était organisé en commémoration au réalisateur britannique Alfred Hitchcock 40 ans après sa mort.

Nada Abou el amaim