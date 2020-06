Le nombre des bibliothèques en Turquie a augmenté en 2019

L’Institut statistique de la Turquie de (TÜİK) a publié son rapport annuel sur les bibliothèques dans le pays.

De nouvelles bibliothèques et davantage d’inscriptions

Selon un rapport de l’Institut statistique de la Turquie (TÜİK) publié le 19 juin dernier, la Turquie comptait 32 411 bibliothèques en 2019, ce qui représente une hausse du nom de ces établissements de 3.05 % par rapport à l’année précédente où le pays dénombrait 31 451 bibliothèques.

Selon l’étude, on recensait, en 2019, 1 182 bibliothèques publiques, 610 bibliothèques universitaires, 30 618 bibliothèques d’éducation formelle ou non-formelle ainsi qu’une bibliothèque nationale basée dans la capitale Ankara.

En outre, les bibliothèques du pays, toutes catégories confondues, dénombrent environ 137 014 membres en 2019 contre 23 747 l’année d’avant. Les librairies publiques, elles, comptent environ 3,9 millions de membres, ce qui représente une forte croissance (39,3 %) par rapport à 2018.

Par ailleurs, 11,4 % des personnes inscrites aux bibliothèques publiques utilisent les ressources de celles-ci. Ils sont donc près de 31.4 millions.

Cependant, une baisse d’inscription dans les bibliothèques universitaires a été observée, passant de 3,9 millions en 2018 à 3,5 millions en 2019.

Le nombre de livres en hausse

Selon le rapport, 198 universités possèdent des bibliothèques en Turquie, dont 126 universités d’État et 72 universités de fondation.

« Le nombre de bibliothèques universitaires a augmenté de 2 % pour atteindre 610 en 2019 », a déclaré TÜİK sur son site web, ajoutant que le nombre de livres avait légèrement augmenté de 2 % pour atteindre 17,9 millions. Le nombre d’e-book dans les bibliothèques d’universités est également en croissance de 6,8 % pour atteindre 98,2 millions.

Le nombre de bibliothèques d’éducation formelle et non formelle, y compris les bibliothèques des écoles publiques et privées, a augmenté de 3 % par rapport à 2018. La tendance est similaire quant aux ressources disponibles dans celles-ci. En effet, le nombre de livres dans ces bibliothèques a atteint plus 32 millions, ce qui représente une hausse de 5,8 % par rapport à l’année précédente.

La bibliothèque nationale comptait environ 1,4 million de livres en 2019, soit 1.3 % de plus qu’en 2018.

Dans les bibliothèques publiques, le nombre de livres mis à disposition a augmenté de 3,9 millions pour atteindre les 20,7 millions d’exemplaires.

Abou el amaim Nada