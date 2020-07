Le Palais de Beylerbeyi : une restauration de la mémoire

Les travaux de restauration du Palais de Beylerbeyi (Beylerbeyi Sarayı), situé dans la région de Kars, sont presque terminés. Construit en 1579 par Lala Mustafa Pasha, un général ottoman, le palais fut détruit durant la guerre entre la Russie et l’Empire ottoman en 1828. Laissé en ruine jusqu’en 2017, sa reconstruction va permettre aux visiteurs de mieux comprendre l’histoire de cette région.

D’une histoire turbulente…

Kars, la capitale de la région du même nom, se trouve dans le nord-est de la Turquie. Possédant une longue histoire qui remonte aux Grecs anciens, Kars attire les touristes qui souhaitent découvrir l’histoire riche et turbulente de la région.

Situé au sommet d’une colline d’où il surveille la région de Kars, le Palais de Beylerbeyi porte les empreintes des guerres successives, et surtout celles de la bataille de Kars (1745) et de la guerre entre les empires ottoman et russe en 1828.

Proche du château de Kars, le palais sera ouvert aux visiteurs à la fin de l’année. Construit, détruit et reconstruit à plusieurs reprises, le palais a été rebâti par Lala Mustafa Pasha en 1579. Occupé par les forces russes durant la seconde moitié du XIXe siècle, le palais a été gravement endommagé.

… À une restauration glorieuse

70 % des travaux de restauration ayant été réalisés, le gouverneur de Kars, Türket Öksüz, espère que le palais deviendra un musée à ciel ouvert pour les nombreux touristes qui se rendent au château de Kars tous les ans.

Dans une interview accordée à l’Agence Anadolu, le gouverneur a indiqué que « le palais historique deviendra un lieu qui contribuera à l’économie de Kars et attirera les visiteurs locaux et étrangers. » Il a ajouté que « Kars est vraiment un musée en plein air, il y a de l’histoire partout et de la richesse culturelle partout… C’est pourquoi ces projets sont réalisés de manière intégrée, et le Palais de Beylerbeyi en fait partie ». Le gouverneur a également insisté sur le fait que « Kars est une ville dont l’histoire remonte à 7 000 ans. »

Possédant une histoire longue et passionnante, la région de Kars est un lieu qui fascine de nombreux touristes. La restauration du Palais de Beylerbeyi permettra aux visiteurs de percevoir l’héritage d’une région ravagée par les guerres successives.

Natasha Voase