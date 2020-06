Le portrait du sultan ottoman Mehmet II de retour à Istanbul

Lors d’une vente aux enchères chez Christie’s, l’un des uniques portraits du Sultan Mehmet II, et le dernier dans les mains du secteur privé, a été vendu ce jeudi 25 juin.

Un portrait du sultan ottoman Mehmed II, connu sous le nom de Mehmet II le Conquérant, qui fut le septième sultan de l’Empire ottoman et qui a dirigé la conquête ottomane de Constantinople, a été vendu aux enchères à Londres le 25 juin.

Le maire d’Istanbul Ekrem İmamoğlu a annoncé via Twitter que la municipalité métropolitaine d’Istanbul était à l’origine de l’achat du tableau. « En tant que municipalité métropolitaine d’Istanbul, nous avons acheté la peinture à l’huile qui aurait été peinte à l’atelier du peintre italien Gentile Bellini au XVe siècle, c’est l’un des trois portraits originaux de Fatih Sultan Mehmet Han. Il a été vendu aux enchères à Londres », a déclaré Ekrem İmamoğlu.

Dans un communiqué, la municipalité a déclaré que le portrait rentrerait chez lui, à Istanbul.

Considéré comme l’œuvre du peintre italien Gentile Bellini réalisée en 1480, le portrait a rapporté 770 000 livres (soit environ 850 500 €) à la maison de vente aux enchères Christie’s. Il s’agit d’un portrait à l’huile sur panneau d’une hauteur de 33,4 cm et d’une largeur de 45,4 cm. Le portrait, qui fait partie de la collection d’art islamique et indien de la maison de vente aux enchères, n’est pourtant pas signé.

L’un des grands mystères du portrait est le personnage qui figure aux côtés de Fatih Sultan Mehmet. « Nous ne savons pas qui est cet autre personnage. Il y a eu quelques suggestions, par exemple, l’un de ses trois fils. Mais cela ne semble pas correspondre exactement à la façon dont il est décrit en termes d’âge que l’un des fils aurait eu à l’époque. D’autres suggèrent qu’il pourrait être un dignitaire européen. Il est en quelque sorte rasé de près. Il n’a pas la barbe que vous pourriez attendre d’un homme ottoman », a déclaré Sara Plumbly, chef du département des arts islamiques et indiens, avant la vente aux enchères Christie’s. Elle a également précisé qu’une deuxième figure dessinée à la même échelle dans les portraits de sultans ottomans n’est pas une pratique courante. « Si vous avez un autre personnage, il devrait être soit une personne très importante, soit un membre de la famille royale », a-t-elle déclaré à l’agence Anadolu.

On estime que le portrait a été réalisé dans la seconde moitié du XVe siècle, et un autre aspect important de l’œuvre est qu’il s’agit de l’un des trois uniques portraits du sultan Mehmet II réalisés à l’époque. L’autre tableau célèbre de lui a été dessiné par Bellini et fait partie de la collection de la National Gallery de Londres.

Mehmet II le Conquérant est considéré comme l’un des sultans les plus célèbres de l’Empire ottoman, avec Suleyman Ier le Magnifique. Né en 1432, il est connu pour avoir principalement été un homme de guerre et de conquête avec qui l’impérialisme ottoman commence une expansion européenne qui bouleverse l’Occident pendant de longs siècles.

Abou el amaim Nada