« Le pouvoir de l’union de l’art et de la culture en temps de crise »

La crise du Covid-19 a foudroyé le monde de la culture. C’est dans ces moments-là qu’on prend conscience de la valeur de la culture, de l’art et du divertissement auxquels on s’accroche très fort pendant le confinement. À ce sujet, La Fondation d’Istanbul pour la Culture et les Arts (İKSV) publie un nouveau rapport d’étude intitulé : « L’unité du pouvoir de la culture et de l’art ».

Tout au long de l’année, la Fondation d’Istanbul pour la Culture et les Arts (İKSV), crée en 1973, organise et propose des événements culturels et artistiques. Cette institution à but non lucratif mène également des études dans le but de contribuer au développement de la politique culturelle en Turquie.

La plus récente d’entre elles, intitulée « L’unité du pouvoir de la culture et de l’art » et réalisée par le département d’Études de Politique culturelle, met en lumière la valeur de l’art et de la culture et dévoile les mesures qui ont été adoptées selon les pays pour soutenir ce secteur dont on a tant besoin en période de crise. Sans trop vous spoiler, ce rapport d’une quinzaine de pages se décompose ainsi en quatre parties :

Le premier chapitre démontre la nécessité de soutenir le monde de la culture à tous les niveaux en pleine pandémie qui paralyse la moitié de la population mondiale. À court ou long terme, les aides dédiées aux artistes et aux institutions sont d’une grande importance et permettent le maintien d’une vie culturelle.

Le deuxième chapitre se concentre principalement sur les aides financières dédiées aux intermittents, cinéastes, techniciens… qui subissent une baisse importante de leurs revenus.

Le troisième chapitre présente les mesures déjà adoptées pour soutenir le secteur de la culture en Turquie, et le quatrième chapitre, le dernier, en propose d’autres pour éviter que le monde de la culture souffre davantage.

Nada Abou el amaim