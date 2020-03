Le Professeur Didier Raoult lutte contre le Covid-19

Spécialiste des maladies infectieuses, Didier Raoult est l’un des grands experts mondiaux en matière de maladies infectieuses et tropicales. Celui qui travaille depuis plus de 30 ans à Marseille, est le directeur de l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection et est membre du conseil scientifique. Si le spécialiste souligne qu’un patient atteint par le Coronavirus reste contagieux durant vingt jours, et non quatorze, il estime néanmoins que l’on peut lutter contre le Covid-19 avec la chloroquine.

Dès que le Professeur Raoult a annoncé le succès de ses essais réalisés sur 24 patients contaminés par le Covid-19, le président de Sanofi France, Olivier Bogillot, a déclaré devant les caméras que le laboratoire pharmaceutique se préparait activement à répondre à la demande de chloroquine, sous réserve que l’efficacité de ce médicament sur le coronavirus soit confirmée.

22 Mars 2020, Dr. Hüseyin Latif

