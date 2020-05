Les 25 séries turques qui règnent en maîtres selon Forbes

En ces temps de confinement, quoi de mieux qu’une liste de séries à découvrir ? Le magazine Forbes a révélé le top 25 des séries turques à ne pas manquer !

En première position, Çukur (La fosse) : une série qui se déroule dans un quartier très dangereux du même nom. Assassinats, trafic d’armes, règlements de compte, trahison et coup de foudre… Tous les genres se confondent.

En deuxième position, İstanbullu Gelin : une histoire de famille entre conflits et réconciliations, cette série met en scène les relations entre belle-mère et belle-fille qui peuvent parfois être compliquées.

S’en suit la série intitulée Diriliş : Ertuğrul (Resurrection : Ertuğrul) qui aborde l’histoire des guerres des tribus Kayi, des Templiers, des Mongols et de l’Empire Byzantin au XIIIe siècle, et du début de l’ascension de l’Empire ottoman.

En quatrième position, Eskiya Dünyaya Hukumdar Olmaz (Bandits) qui raconte l’histoire d’un parrain de la mafia qui doit faire le choix entre trahir ses collègues mafieux ou garantir sa propre liberté.

En cinquième position, la série Söz (Promise) raconte l’histoire d’un soldat turc qui va se retrouver, malgré lui, aux commandes d’une équipe de combattants antiterroristes prêts à se sacrifier pour protéger leur pays.

En sixième position, Kadin (Woman) : cette série nous fait découvrir l’histoire d’une mère veuve qui se bat pour subvenir aux besoins de ses deux enfants.

Classée septième, la série Payitaht Abdülhamid retrace les évènements survenus pendant le règne du Sultan ottoman Abdülhamid II entre 1876 et 1909.

En huitième position, Vatanım Sensin (Ma patrie, c’est toi) : la série parle d’amour, de trahison et de sacrifice dans un contexte de guerre pendant les dernières années de l’Empire ottoman.

En neuvième position, on retrouve Aşk ve Mavi : un innocent jeté en prison, une femme assoiffée de vengeance et un amour impossible. Cette série mélange le drame, l’amour et la haine.

En dixième position, la série Bizim Hikaye raconte l’histoire d’une jeune fille qui, après la mort de sa mère, se retrouve en charge de ses cinq petits frères et sœurs face à un père alcoolique. Elle est persuadée de n’avoir le temps que pour sa famille, jusqu’à ce que le destin lui prouve le contraire.

11ème position : Savaşçı (Warrior)

12ème position : Arka Sokaklar (Black streets)

13ème position : Fazilet Hanım ve Kızları (Mrs Fazilet and her daughters)

14ème position : Ufak Tefek Cinayetler (Stiletto Vendetta)

15ème position : Cennetin Gözyaşları ( Tears of heaven)

16ème position : Yeni Gelin (New bride)

17ème position : Siyah Beyaz Aşk (Black and White love)

18ème position : Kanatsız Kuşlar (Birds without wings)

19ème position : Beni Affet (Forgive me)

20ème position : Adını Sen Koy (You name it)

21ème position : Sen Anlat Karadeniz (Tell it all, Black Sea)

22ème position : Aslan Ailem (Aslan Family)

23ème position : Kalbimdeki Deniz (The Sea inside my heart)

24ème position : Çocuklar Duymasın (Don’t let the kids know)

25ème position : Şevkat Yerimdar (It is my heart)

Abou el Amaim Nada