Les applications d’Aujourd’hui la Turquie

Elles sont modernes, rapides, faciles et surtout gratuites. Lisez notre journal sur les plateformes iOS et Android avec vos smartphones et vos tablettes.

En plus de nos derniers numéros, vous aurez ainsi la possibilité de consulter tous les numéros d’Aujourd’hui la Turquie publiés depuis le 1er avril 2005.





Nos applications vous permettent également d’avoir accès à notre site internet, à ALT_TV. Petit plus : des livres en cadeau sont proposés !

Nos applications sont disponibles sur l’App Store ainsi que sur le Google Play Store. Pour les trouver, utilisez simplement le nom du journal : Aujourd’hui la Turquie.

Pour télécharger ces applications, utilisez les liens ci-dessous :

iOS : https://apps.apple.com/us/app/aujourdhui-la-turquie/id581784921

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aujourdhuilaturquie2