Les étudiants de l’université d’Istanbul s’engagent

Des étudiants bénévoles de l’université d’Istanbul mettent à profit leur temps libre pour offrir un soutien scolaire à quelques 1 000 élèves via la plateforme en ligne Bambu Volunteers.

Lancée il y a neuf mois par Akın Günaydın, professeur de mathématiques, la plateforme éducative n’a connu son pic de popularité que pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Pendant près d’un an et demi, une équipe constituée de 15 personnes a travaillé à la conception de la plateforme en ligne, tandis que le nombre de 400 bénévoles a été atteint peu de temps après son lancement.

« Il y a un esprit d’équipe depuis le tout premier jour », a affirmé Akın Günaydın. « Il ne s’agit pas seulement de donner des cours », a-t-il expliqué, « mais aussi de façonner l’avenir des élèves. Nous avons commencé avec seulement quatre étudiants (bénévoles) et avons grandi au fil des mois ».

Selon İpek Meydancı, un étudiant qui donne volontairement de cours sur cette plateforme, « l’intérêt pour la plateforme n’a augmenté que pendant l’épidémie de coronavirus ». Après les étudiants, c’est au tour des parents de s’engager ! « Nous recevons d’excellents retours. Nous avons également essayé d’impliquer les parents dans nos activités en ligne », a-t-il poursuivi.

Les cours individuels ou collectifs visent à aider les élèves à se préparer aux concours d’entrée aux écoles, mais offrent aussi des remises à niveaux dans diverses matières et des cours de culture générale, le tout en proposant un soutien psychologique.

Les cours visent particulièrement les élèves issus de familles à faibles revenus et qui vivent dans des zones reculées.

Par le biais de ce soutien scolaire, la plateforme souhaite ainsi développer la motivation et accompagner l’orientation professionnelle des élèves pour éviter les décrochages scolaires et réduire les inégalités des chances dans le domaine de l’éducation. « Nous n’acceptons pas les élèves qui, selon nous, n’ont pas vraiment besoin de cette plateforme », déclare Tuğba Uslu, l’une des volontaires.

Toutes les personnes majeures peuvent se porter volontaires à donner des cours sur la plateforme en ligne. Afin d’assurer la qualité des enseignements, les candidatures entrantes sont évaluées, sachant que l’expérience, la motivation, les connaissances et les compétences des bénévoles sont des prérequis indispensables. Une fois la candidature retenue, des entretiens individuels sont organisés et des formations pédagogiques sont menées avant d’intégrer officiellement l’équipe des Bambu Volonteers. Toutes les séances, individuelles ou collectives, sont enregistrées et surveillées par l’équipe de coordination.

La plateforme organise régulièrement de nombreux ateliers tels que des sessions de lecture, des débats sur des sujets d’actualités, des raisonnements mathématiques… La dernière saison d’atelier s’est tenu du 1er au 15 juin et a réuni des centaines d’élèves et de bénévoles.

Ce genre d’initiatives a été observé partout dans le monde, notamment en France où la ville de Paris a mis en ligne, au début de la crise, une plateforme numérique « Covid-19 : tou.te.s solidaires » pour signaler les disponibilités ou les besoins d’assistance scolaire.

Néanmoins, à l’heure du confinement, la prolongation de cette continuité pédagogique pendant les vacances a été très critiquée par le SNUIPP (Syndicat national unitaire des instituteurs), affirmant que la situation du confinement risquait d’accentuer davantage les inégalités. Dans un courrier adressé au Premier ministre, Édouard Philippe, l’ensemble des organisations de la FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves) demande « à ce que s’arrête la pression qui s’exerce sur eux et leurs enfants », car « tous les élèves, parents d’élèves et personnels ont droit aux vacances et en ont besoin ».

