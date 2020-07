Les lauréats du Festival du film d’Istanbul dévoilés !

Les lauréats du Concours national et du Concours national du court métrage du 39e Festival du film d’Istanbul ont été annoncés le 28 juillet lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au musée Sakıp Sabancı de l’université Sabancı. 11 longs métrages et 12 courts métrages concourraient pour obtenir un précieux sésame lors de ce festival organisé par la Fondation d’Istanbul pour la culture et les arts (İKSV) qui vise à encourager le développement du cinéma turc.

Créé en 1982, le Festival du film d’Istanbul est le plus ancien et le plus grand festival du film de Turquie. Alors que la cérémonie a été dirigée par le directeur du festival, Kerem Ayan, le jury était dirigé par le réalisateur Mahmut Fazıl Coşkun et composé du producteur Sevil Demirci, de l’acteur Berk Hakman, du directeur de la photographie Deniz Eyüboğlu Aydın et de l’écrivain Hakan Bıçakçı.

Une concurrence intense pour les prix de la compétition nationale

Le jury de la compétition a attribué des prix dans neuf catégories : Tulipe d’Or du meilleur film, prix du meilleur réalisateur, prix spécial du jury, prix de la meilleure actrice, prix du meilleur acteur, prix du meilleur scénario, prix du meilleur directeur de la photographie, prix du meilleur montage et prix de la meilleure musique originale.

La Tulipe d’Or pour le meilleur film a été attribuée au film « Aşk, Büyü, vs. » (« Love, Spells and All That »), réalisé par Ümit Ünal. La récompense a été remise par le président du jury, Mahmut Fazıl Coşkun. Accompagné de 200 000 TL, ce prix a été remis à M. Ünal pour son film qui « nous faisait croire de plus en plus à son histoire à chaque étape ».

Le Prix spécial du jury à la mémoire d’Onat Kutlar a été décerné à « Bina » (« The Antenna »), réalisé par Orçun Behram. Le prix, qui s’accompagne de 50 000 TL, a été remis par l’acteur Berk Hakam.

Ercan Kesal a remporté le Prix du meilleur réalisateur pour son film « Nasipse Adayız » (« You Know Him »).

Selen Uçer et Ece Dizdar ont remporté le Prix de la meilleure actrice pour leurs rôles dans « Aşk, Büyü, vs. »

Le Prix du meilleur acteur a été décerné à Fatih Al pour son rôle dans « Körleşme » (« Going Blind »).

Le Prix du meilleur scénario en compétition nationale a été décerné à Ümit Ünal, encore une fois pour le film « Aşk, Büyü, vs. ».

Le Prix du meilleur directeur de la photographie a été attribué à Engin Özkaya pour le film « Bina ».

Ali Aga a reçu le Prix du meilleur montage pour son travail sur le film « Nasipse Adayız ».

Finalement, le Prix de la meilleure musique originale a été décerné à Can Demirci pour le film « Bina ».

La compétition nationale du court métrage

La compétition nationale du court métrage vise à encourager et à développer la réalisation de films dans ce format.

Composé de la réalisatrice Konstantina Kotzamani, du réalisateur Gökalp Gönen et de l’acteur Boran Kuzum, le jury a choisi le meilleur court métrage parmi 12 films pour recevoir le prix de 5 000 TL accordé par Anadolu Efes.

Après délibérations, « Siyah Güneş » (« Black Sun »), réalisé par Arda Çiltepe, a été nommé pour recevoir le Prix du meilleur court métrage notamment du fait qu’il « brille comme un nouveau soleil dans le cinéma turc ».

Le jury a également décidé d’attribuer une mention spéciale à « Ahtapot » (« Octopus »), réalisé par Engin Erden.

Prix Seyfi Teoman du meilleur premier film

En mémoire du réalisateur et producteur Seyfi Teoman, décédé en 2012, le prix Seyfi Teoman du meilleur premier film a été remis à « Bina », réalisé par Orçun Behram.

Prix FIPRESCI

La Fédération internationale des Critiques de Cinéma (FIPRESCI) a remis un prix dans le cadre de la compétition nationale. Le gagnant du prix FIPRESCI n’est autre que « Nasipse Adayız », réalisé par Ercan Kesal.

Natasha Voase