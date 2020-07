Les mesures prises par la Turquie pour des vacances tranquilles

La Turquie a instauré une série de nouvelles mesures pour garantir la sécurité des touristes sur son territoire.

Le programme de certification « Safe Tourism »

Récemment M. Mehmet Nuri Ersoy, ministre de la Culture et du Tourisme, et M. Mevlüt Çavuşoğlu, ministre des Affaires Étrangères, ont rencontré les Ambassadeurs des pays émetteurs de touristes vers la Turquie. A l’occasion de cet événement, la Turquie a présenté son programme de certification « Safe Tourism ». Par ailleurs, le ministre Ersoy a tenu à souligner l’exclusivité de ce programme en ajoutant qu’il figurait « parmi les premiers au niveau mondial ».

L’objectif de ce nouveau plan d’action est de démontrer l’efficacité de la Turquie face à la situation sanitaire inédite liée à l’épidémie de la Covid-19. Ainsi, le programme expose les différentes mesures mises en place par le gouvernement turc pour assurer la réouverture de la destination et la sécurité des visiteurs sur son territoire.

Pour en savoir plus : https://tga.gov.tr/home/

Mesure n°1 : l’assurance touristique

Dans le cadre du programme de certification « Safe Tourism », la Turquie propose désormais aux étrangers de 0 à 65 ans de bénéficier d’une assurance de protection et de soutien contre la Covid-19. Cette assurance de voyage complémentaire est disponible auprès de compagnies aériennes sous contrat, de tours opérateurs, d’agences de voyage en ligne et de divers points de vente dans les aéroports.

Ses conditions donnent accès aux touristes aux hôpitaux privés et publics conventionnés par le gouvernement turc. La police d’assurance s’engage également à rembourser les frais médicaux en cas de contraction de la Covid-19. Sa durée est limitée selon la durée du voyage, comme mentionné dans le tableau ci-dessous :

En cas de séjour plus long que prévu à l’hôtel en raison de la maladie, une assurance qui recouvre les frais de séjour est également proposée.

Mesure n°2 : l’évaluation des restaurants et des hébergements

Afin de garantir la sécurité de ses touristes, le gouvernement turc a établi un système de grille d’évaluation des établissements hôteliers et de restauration.

L’objectif principal est de prévenir la Covid-19 grâce à des mesures d’hygiène et de sécurité plus strictes, et à une planification de formation pour préparer le personnel aux nouvelles procédures sanitaires. Ainsi, cette nouvelle politique permet aux touristes d’être rassurés par rapport au service proposé et d’aborder leur séjour plus sereinement.

Mesure n°3 : la politique des aéroports

Face à la pandémie mondiale, la Turquie a adopté de nouvelles procédures dans ses aéroports pour assurer la sécurité des passagers.

Ces mesures s’appliquent aussi bien au personnel naviguant et au sol qu’aux touristes : renforcement des contrôles de sécurité, désinfection des locaux, contrôles aléatoires à l’entrée grâce à des caméras thermiques, carte d’embarquement E-mobile fortement recommandée, formation du personnel, distanciation sociale, collecte d’informations sur la santé des passagers à l’embarquement, port du masque, gestion des flux…