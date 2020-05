Les plages de Patara et Çıralı classées parmi les plus propres d’Europe selon The Guardian

En cette période de crise sanitaire globale, le secteur touristique est au point mort. Cependant, petit à petit, certains pays commencent à assouplir les mesures de confinement et les restrictions liées à la propagation du virus et envisagent même de rouvrir le secteur du tourisme à l’approche de cette saison estivale très particulière.

Tant par sa richesse culturelle, son patrimoine historique ou ses sites naturels, la Turquie se place parmi les dix pays les plus visités au monde en 2019, selon le classement de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Elle abrite même deux des plages les plus propres d’Europe, selon le journal britannique The Guardian. Les plages de Patara au sud d’Antalya et celle de Çıralı à Kemer figurent parmi les 30 plages les plus propres du classement établi par The Guardian. Des eaux turquoise, des grains de sable dorés et un paysage à couper le souffle…

L’immense étendue de dunes de sable qui constitue la plage de Patara représente un véritable coin de paradis ! Elle se situe à quelques kilomètres de la ville antique, le site archéologique de Patara : un théâtre, un Odéon, un ancien phare et un ensemble de ruines remarquable.

La plage de Çıralı, également d’une beauté exceptionnelle, est située à quelques kilomètres de la ville antique Olympos. Envahie par la végétation, elle est aussi connue pour le spectacle de la nidification de tortues de mer de l’espèce Caouanne (Caretta caretta).

Les plages d’Akvaryum à Bozcada, celle d’İztuzu à Muğla et celle de Kabak à Fethiye figurent également dans la liste des 30 plages les plus propres d’Europe.

La saison estivale demeure tout de même un défi compliqué cette année. Si elles sont possibles, les vacances d’été pourraient se limiter à l’Europe, voire à l’échelle nationale.

Abou el amaim Nada