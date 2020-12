L’exposition Whispering Boxes (Fisildayan Kutular), par Oganaki : À découvrir jusqu’au 31 janvier à Piramid Sanat

Un voyage… Oganaki nous transporte dans les années 1970, celles de son enfance, pour un « road trip » dans les décors de cette époque. Une expérience nostalgique pour certains, une découverte pour d’autres… La designer Gülfem Naz Yılmaz et le conservateur Bedri Baykam présentent cette nouvelle exposition à Aujourd’hui la Turquie.

Oganaki, qui vit et travaille à Ankara, fut contrôleur aérien pendant trente ans avant de se consacrer à sa passion artistique.

Cette exposition est l’œuvre de cinq ans de travail minutieux, et de toute une vie passionnée par la culture américaine, l’automobile et le rock’n’roll. Oganaki a reproduit dans des boites, des tiroirs et des instruments de musique les décors bien connus des années 1970, avec un souci du détail époustouflant : les noms, les couleurs, les formes… C’est un réel voyage dans un monde miniature qui nous est proposé, du bar à la station-service, en passant par les façades de New York ; toutes les étapes du voyageur solitaire en quête de liberté.







Selon le conservateur Bedri Baykam, cette exposition ne porte pas sur le stéréotype du rêve américain, mais cherche à représenter les années 1970 dans leurs idéaux où la culture américaine est venue se mêler à celle de l’Europe et à celle de la Turquie, à l’image des salons de coiffures miniatures reproduits par l’artiste. « Oganaki porte un regard universel dans sa nostalgie du passé », ajoute-t-il. Si Piramid Sanat a choisi d’exposer son travail, c’est, car « ce voyage dans le temps touche le cœur du visiteur », explique Bedri Baykam. Ce dernier conclu ainsi : « on se sent tellement dans le décor que c’est presque du surréalisme. Les visiteurs n’oublieront jamais cette exposition ».





L’exposition se déroule jusqu’au 31 janvier à Piramid Sanat (Taksim).

Camille Exare