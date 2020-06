L’OMS ouvrira un bureau à Istanbul

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) ouvrira un bureau à Istanbul, selon un décret présidentiel concernant l’approbation d’un accord d’accueil qui a été publié au Journal officiel le 28 juin.

Le bureau d’Istanbul de l’OMS, qui rejoindra ses 149 bureaux de terrain, fonctionnera comme une unité opérationnelle de la Division des situations d’urgence sanitaire et des maladies infectieuses du Bureau régional de l’Europe, situé au Danemark, de l’organisation.

La création du bureau d’Istanbul vise à renforcer la capacité de l’OMS à aider les États membres dans les domaines de la prévention, de la préparation, de la gestion des risques et du renforcement des capacités pour les urgences humanitaires et sanitaires aux niveaux régional, mais aussi mondial. De plus, en cas de crise, des capacités supplémentaires en terme d’experts et d’intervention seront créées.

Le bureau de l’OMS à Istanbul comprendra un centre de formation doté d’une unité d’appui opérationnel qui coordonnera les exercices de simulation et mobilisera les différentes expertises.

Le bureau aidera les pays à évaluer les capacités de leur système de santé à gérer les risques et à élaborer des politiques ainsi que des programmes complets de gestion des risques d’urgence sanitaire, mais aussi à renforcer leurs capacités de préparation et de résilience.

Par ailleurs, cette antenne fournira un appui technique pour renforcer la préparation et la planification d’urgence des systèmes de santé aux défis humanitaires liés à la santé dans les zones où ont lieu d’importants mouvements de population et de migrations.

Selon l’accord approuvé par le décret présidentiel, le bureau prendra en compte les recommandations du gouvernement turc.