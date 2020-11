Lycée Saint-Benoît : 7ème édition du Printemps Numérique International

Le Lycée Saint-Benoît et le Comité Développement et Recherche Numérique (CDRN) organisent la 7ème édition du Printemps Numérique International (PNI) qui se tiendra le 26 et 27 février 2021 en ligne, en partenariat avec l’Ambassade de France en Turquie, France Éducation (FEI-CIEP), le réseau d’accompagnement et de création pédagogique (CANOPE), l’Université Bahçeşehir (BAU).

Dimension internationale à nouveau avec la présence de plusieurs pays, d’une vingtaine de partenaires, d’un espace virtuel dédié à l’évènement et des innovations dans le secteur du numérique éducatif. Comme tous les ans, le PNI rassemblera des enseignants et étudiants issus des universités, instituts, lycées et écoles primaires, avec la possibilité de publier un article pour la revue de recherche francophone en sciences humaines à caractère international Synergies Turquie.

Cette septième édition “en ligne” se présente sous les thématiques « FLE-DNL et Enseignement hybride ». Divers sujets d’actualité sont proposés : enseignement interdisciplinaire, apprentissage en ligne, hybridation, erasmus+, hackathon, apprentissage machine, neurolinguistique.

Un espace virtuel: innovation du PNI7, en présence de Dijitali !

Un espace virtuel sera présent tout au long du PNI, accessible en 3D sur ordinateur, ou bien de manière totalement immersive dans un casque de réalité virtuelle en utilisant son smartphone.

Fort de son propre avatar virtuel, cet espace permettra de socialiser avec les autres participants et intervenants. Les stands virtuels des partenaires seront accessibles ainsi qu’une visite immersive du Palais de France à 360 degrés.

Notre mascotte Dijitali sera au cœur de cet espace virtuel et vous proposera des danses et des boissons afin de garantir une expérience optimale en immersion.

FLE-DNL et Enseignement hybride

La conférence d’ouverture – en français, traduite en turc – sera animée le vendredi 26 février par Véronique Boisseaux, chargée de programmes pour É(ancien CIEP) et responsable du Fil plurilingue : Unité expertise et qualité, Département langue française.

Enver Yücel, Président de BAU Global animerait la conférence du samedi, en turc traduite en français.

Une table ronde dirigée par Eric Fourcaud, Directeur d’édition de Ludomag et responsable du développement Ludovia Monde, sera consacrée aux Ludoviales avec les représentants de Ludovia Belgique, France, Canada, Qatar.

Avec les interventions de :

Alp Köksal , Directeur de Khan Academy TR et fondateur de « New Generation Learning Initiative » ;

, Directeur de et fondateur de « New Generation Learning Initiative » ; Vincent Brousse , Attaché de coopération pour le français ;

, Attaché de coopération pour le français ; Olivier Massé et Steeve Mercier , Formateurs dans l’Approche Neurolinguistique ;

et , Formateurs dans l’Approche Neurolinguistique ; Marjorie Pégourié-Khellef , Enseignante chercheuse experte en FLE-DNL ;

, Enseignante chercheuse experte en FLE-DNL ; Des experts de Roumanie, France et Belgique impliqués dans le projet Erasmus+ Education aux Médias, à l’Information et à la Citoyenneté Européenne, avec les élèves globe-reporters ;

Education aux Médias, à l’Information et à la Citoyenneté Européenne, avec les élèves globe-reporters ; Les élèves vainqueurs de l’IATHON lors du PNI6 ;

Des experts du CANOPE et sociétés dans le domaine du numérique éducatif pour animer des comptes rendus d’expérience numérique en classe.

Tout au long de ces deux journées, des expérimentations innovantes de pédagogie avec le numérique seront proposées aux participants dans une dynamique d’émulation où président la dimension didactique et le partage.