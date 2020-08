MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION fait sa rentrée

Les 1er et 2 septembre prochains, au Carreau du Temple à Paris, la 18ème édition annuelle de Made in France Première Vision accompagnera la reprise de l’industrie française et portera ses territoires à travers une sélection de 98 exposants. Une offre destinée aux marques et créateurs de mode en quête d’exclusivité et de différenciation, de compétences industrielles spécialisées, ou encore de savoir-faire traditionnels et innovants.

Le salon, qui répond bien aux pré requis gouvernementaux qui autorisent l’organisation des événements de moins de 5000 personnes, sera le premier rendez-vous professionnel de l’agenda de la rentrée pour la filière mode, à l’heure où l’engagement gouvernemental pour la fabrication nationale s’affirme.

Preuve en est la présence exceptionnelle d’Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, qui, après avoir visité le salon, prendra la parole à l’occasion de la conférence du mardi 1er septembre à 15h sur la relance de l’industrie française.

Le Made in France s’impose comme l’une des réponses aux enjeux de souveraineté en termes d’approvisionnement, de production écoresponsable, transparente et éthique, tout comme de préservation de l’emploi. Une ambition de relocalisation aujourd’hui renforcée par la crise sanitaire et économique mondiale.

Recréer du lien, redonner du sens, relocaliser : Made in France Première Vision propose un format d’événement inédit pour penser le futur de la mode française avec ceux qui la font.

Pour en savoir plus : Made in France Première Vision